Na polskim rynku finansowym doszło do sensacyjnej transakcji. Jeden z wiodących podmiotów finansowych - Erste Group podpisał umowę na zakup udziałów w Santander Bank Polska oraz Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Wartość transakcji robi wrażenie – to aż 7 mld euro.

Santander Bank Polska jest trzecim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów.

Przejęcie udziałów w Santander Bank Polska to strategiczny krok, który ma na celu wzmocnienie pozycji przejmującego podmiotu na rynku europejskim. Jak podkreślają przedstawiciele inwestora, transakcja ta pozwoli na generowanie rentownego wzrostu i efektywne inwestowanie kapitału.

Stefan Dörfler, dyrektor finansowy Erste Group, powiedział: - "Nabycie kontrolnego pakietu akcji Santander Bank Polska pozwoli nam na generowanie rentownego i wartościowego wzrostu. W ten sposób efektywnie inwestujemy nasz kapitał, aby generować korzystne zwroty dla naszych inwestorów. Siła naszej pozycji kapitałowej oznacza, że jesteśmy w stanie sfinansować to przejęcie w całości z wewnętrznych zasobów Erste Group."

Przyszłość Santander Consumer Bank

Zanim dojdzie do finalizacji transakcji, Santander Group planuje odkupić udziały w Santander Consumer Bank, aby stać się jedynym właścicielem tej spółki. Po przejęciu, inwestor stanie się największym pojedynczym udziałowcem Santander Bank Polska, co zapewni mu de facto kontrolę nad bankiem. Będzie miał prawo do nominowania członków rady nadzorczej i wpływania na decyzje zarządu.

Zgody regulacyjne i termin finalizacji

Transakcja musi zostać zatwierdzona przez organy regulacyjne, w tym Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Komisję Europejską. Finalizacja przejęcia planowana jest na koniec 2025 roku, pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych zgód.

Wycena transakcji i reakcja rynku

Wartość Santander Bank Polska została wyceniona na 2,2-krotność wartości księgowej na akcję w pierwszym kwartale 2025 roku oraz 11-krotność zysków z 2024 roku. Po ogłoszeniu transakcji, kurs akcji Santander Bank Polska zareagował spadkiem. Dzięki przejęciu, inwestor znacząco zwiększy swoją bazę klientów i umocni swoją pozycję w regionie CEE.

