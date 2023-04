i Autor: materiały prasowe ZARA

Zakupy

Gigantyczne zmiany w ulubionej sieciówce Polek! Wkrótce ceny będą znacznie wyższe

Należąca do grupy Inditex Zara to jedna z ulubionych sieciówek Polek i Polaków. W ramach nowej koncepcji, marka planuje odejść od "fast fashion" i zwrócić większą uwagę zarówno na jakość jak i na pochodzenia materiałów. Niestety - z pewnością odbije się to na cenach ubrań.