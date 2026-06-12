GIS ostrzega: groźna substancja w popularnych herbatnikach Apetilki

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-06-12 9:21

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności, które może zszokować wielu Polaków. Na celowniku znalazły się popularne herbatniki, które od lat goszczą w naszych domach jako szybka przekąska do kawy czy herbaty. Badania wykazały obecność niebezpiecznej substancji w kilku partiach produktu marki Apetilki, co skłoniło producenta do natychmiastowego działania. Sprawdź, czy masz je w swojej spiżarni, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Ręka osoby starszej wyjmująca herbatniki Apetilki z opakowania na stole. Obok leżą rozpakowane ciastka, kubek z łyżeczką i słoik z torebkami herbaty. W tle gazeta. Kontekst artykułu o ostrzeżeniu GIS przed akryloamidem w herbatnikach Apetilki przeczytasz na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka osoby starszej wyjmująca herbatniki Apetilki z opakowania na stole. Obok leżą rozpakowane ciastka, kubek z łyżeczką i słoik z torebkami herbaty. W tle gazeta. Kontekst artykułu o ostrzeżeniu GIS przed akryloamidem w herbatnikach Apetilki przeczytasz na Super Biznes.

GIS alarmuje: Szkodliwa substancja w popularnej przekąsce

Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności, które dotyka milionów Polaków. W wyniku szczegółowych badań laboratoryjnych stwierdzono bowiem niepokojąco wysoki poziom akryloamidu w konkretnych partiach herbatników Petit Beurre marki Apetilki. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy jednoznacznie ocenił, że spożycie tego produktu zidentyfikowanego w komunikacie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia.

Czym jest akryloamid i dlaczego jest groźny?

Akryloamid to związek chemiczny, który naturalnie powstaje w żywności bogatej w węglowodany i asparaginę podczas obróbki cieplnej, zwłaszcza smażenia, pieczenia czy grillowania w wysokich temperaturach. Można go znaleźć w takich produktach jak frytki, chipsy, pieczywo, a także właśnie w herbatnikach. Niestety, badania naukowe wskazują, że akryloamid może mieć działanie genotoksyczne i rakotwórcze, co oznacza, że jego podwyższone stężenie w produktach spożywczych jest powodem do poważnego niepokoju i wymaga natychmiastowej interwencji.

Producent działa, GIS monitoruje. Co dalej z feralnymi partiami?

W obliczu alarmujących wyników badań, producent – firma Eurobrand Sp. z o.o. z Warszawy – zareagował błyskawicznie. Natychmiast po otrzymaniu informacji o zagrożeniu podjęto kroki mające na celu wycofanie wszystkich kwestionowanych partii herbatników z obrotu handlowego. Co więcej, w procesie produkcyjnym wdrożono zmiany, które już przyniosły rezultaty: w obecnie wytwarzanych partiach zawartość akryloamidu została obniżona do poziomu zgodnego z restrykcyjnymi zaleceniami Unii Europejskiej. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uwagą monitorują cały proces wycofywania produktu, upewniając się, że niebezpieczne herbatniki nie trafią już na stoły konsumentów.

Co musisz wiedzieć?

  • Produkt: Herbatniki Petit Beurre
  • Marka: Apetilki
  • Numer partii i data minimalnej trwałości:
    • 10.05.2027.B - 10/05/2027
    • 20.05.2027.A - 20/05/2027
  • Producent: Eurobrand Sp. z o.o., Płochocińska 111/114, 03-044 Warszawa

Apelujemy do wszystkich konsumentów: jeśli posiadacie w domu herbatniki Petit Beurre marki Apetilki z wyżej wymienionymi numerami partii i datami, absolutnie ich nie spożywajcie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a szybka reakcja może uchronić Wasze zdrowie.

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GIS