GIS wycofuje łyżkę kuchenną "Mistrza w kuchni". Zagrożenie zdrowia i życia

Wszystko co trzeba wiedzieć o 14. emeryturze w 2023. Praktyczny poradnik

GIS ostrzega i wycofuje z obrotu łyżkę kuchenną

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezgodność polegającą na migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych z wyrobu do kontaktu z żywnością. Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Łyżka kuchenna VALDINOX Mistrz w kuchni

Numer partii: KZ/21/052

Kod kreskowy: 5907508180836

Dystrybutor: ALTOM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Franklina Roosevelta 116A , 62-200 Gniezno

Firma Altom sp. z o.o. sp. k niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności rozpoczęła procedurę wycofania z obrotu przedmiotowych produktów i zobowiązała się do przyjęcia ewentualnych zwrotów oraz ich utylizację.

Pierwszorzędowe aminy mogą być rakotwórcze

Pierwszorzędowe PAAs to jedno lub wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne z jednym lub dwoma podstawnikami grupy aminowej. Należą do substancji chemicznych uznanych za rakotwórcze lub potencjalnie rakotwórcze. W opakowaniach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością mogą występować jako pozostałości monomerów, czy też produkty rozkładu barwników azowych. A także jako produkty hydrolizy izocyjanianów w wielowarstwowych foliach z tworzyw sztucznych (laminaty).

Sonda Czy śledzisz komunikaty GIS? Tak Nie