Nowy Prezes Związku Browary Polskie

Nowy Prezes Zarządu Browarów Polskich jest związany z branżą piwną od blisko 30 lat. W Grupie Carlsberg pełnił różne role w ramach zespołu komercyjnego. Oprócz ról w ramach polskiego zespołu, był także odpowiedzialny za egzekucję sprzedaży w 19 krajach Europy oraz w Indiach. Od listopada 2020 piastuje stanowisko dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu Carlsberg Polska. Mieszko Musiał to absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu, studiów podyplomowych MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, czy też wielu specjalistycznych kursów z obszaru leadership’u na uczelniach Insead we Francji, IMD w Szwajcarii, czy London School of Business.

Mieszko Musiał przejmuje przewodnictwo ZPPP Browary Polskie w bardzo trudnych i niestabilnych czasach, tak dla kategorii, jak i w szerzej rozumianym otoczeniu. Sprzedaż piwa, pomimo wzrostu w ramach piw bezalkoholowych, spada systematycznie od siedmiu lat, nastroje konsumenckie nie są pozytywne, koszty prowadzenia działalności rosną, a do tego branżę czekają wciąż nowe wyzwania, jak choćby wprowadzenie systemu kaucyjnego od 1 października i modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Obejmuję tę rolę w trudnym dla całej branży momencie. Funkcjonujemy w bardzo niestabilnym otoczeniu regulacyjnym, a niepewność, jak wiemy, bardzo negatywnie oddziałuje na biznes, wstrzymuje inwestycje, a tym samym hamuje jego rozwój i powstawanie nowych miejsc pracy.

Nasza kategoria, wielu naszych partnerów gastronomicznych i dystrybutorów wciąż odczuwa skutki pandemii i następującej po niej inflacji. Rynek piwa spada dynamicznie, a dodatkowo wprowadzane rozwiązania, jak choćby system kaucyjny w jego obecnej formie, czy też wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, generują kolejne obciążenia finansowe, co jest szczególnie dotkliwe biorąc pod uwagę negatywną dynamikę rynku, i tak już rosnące szybko koszty, jak również brak tych obciążeń (system kaucyjny) dla innych kategorii alkoholowych. Obserwujemy też, jak zmienia się narracja wokół piwa w bardzo dużym stopniu suflowana przez naszych konkurentów, zwłaszcza z sektora wyrobów spirytusowych. Często pomijane są w przestrzeni publicznej samoregulacje wprowadzane przez branżę, jak również działania na rzecz obniżania ilości alkoholu spożywanego w Polsce poprzez piwo, poprzez m.in. rozwój segmentu piw bezalkoholowych.

W trakcie swojej kadencji jestem gotów reprezentować całą kategorię piwa, uwzględniać interesy wszystkich producentów i działać na rzecz całej branży, w tym oczywiście browarów regionalnych i rzemieślniczych, jak również ogólnopolskich uczestników rynku. Piwo jest kategorią, która sprzyja spotkaniom, dialogowi, celebracji, czego przecież doświadczaliśmy w trakcie niedawnych wydarzeń, kiedy to możliwość dialogu przy piwie była szeroko komentowana w przestrzeni publicznej. Będę o tym przypominał, dbając jednocześnie o to, by, jak dotąd, branża wzmacniała agendę odpowiedzialnego spożycia alkoholu - mówi nowy Prezes Zarządu ZPPP, Mieszko Musiał.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie to organizacja skupiająca największych producentów piwa i słodu w kraju. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. ZPPP należy do prestiżowej, istniejącej od 1958 r. organizacji, The Brewers of Europe, która skupia organizacje branżowe i firmy piwowarskie z 28 krajów