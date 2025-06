Waloryzacja rent i emerytur według rządu Tuska

Na Radzie Dialogu Społecznego rząd Donalda Tuska ustalił prognozowany wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych na 2026 rok na poziomie 4,9 proc. Według rządu taka waloryzacja dostosuje świadczenia do rosnących kosztów życia. Jakie podwyżki czekają seniorów w 2026 roku? W górę pójdą emerytury, ale i dodatki do emerytur i rent. O ile dokładnie wzrosną w kolejnym roku dodatki do emerytur i rent wypłacane przez ZUS?

Przy uwzględnieniu waloryzacji świadczeń dla seniorów na poziomie 4,9 proc. najbardziej mógłby wzrosnąć dodatek do renty inwalidy wojennego, który to z obecnie obowiązującej od 1 marca 2025 roku kwoty 1333,24 zł wzrósłby do kwoty do 1398,55 zł. Najmniej mogłoby wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku mamy widełki wzrostu od 0,86 zł do 17,06 zł. Większość dodatków do emerytur od marca 2025 wynosi 348,22 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. I przy waloryzacji na poziomie 4,9 proc. wrosłyby one o kwotę 17,06 zł miesięcznie. Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII prezentowanej w górnej części artykułu.

Tusk liczy na niską inflację

Kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac. Im podwyżki cen są wyższe i im marniejsze wzrosty płac, tym szanse na wysoką podwyżkę emerytur i rent rosną. Jednak obecnie mamy sytuację taką, że inflacja wyraźnie spada. Donald Tusk ostatnio w mediach społecznościowych nawet wyrażał nadzieję, że jeszcze w te wakacje inflacja w Polsce zejdzie poniżej 4 proc. "Już latem będziemy mieli 3 z przodu, a z końcem roku pożegnamy pisowską drożyznę. Zakład?" - pisał premier przed kilkoma dniami na platformie X. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że oznacza to mniejsze podwyżki świadczeń dla seniorów.

Emeryci będą w szoku! Sprawdź, co się bardziej opłaca: czternastka czy druga waloryzacja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.