ZUS wyśle listy o rencie wdowiej: Sprawdź, co znajdziesz w decyzji

Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej. Do ZUS wpłynęło ponad 900 tysięcy wniosków o to świadczenie.

Jak informuje "Fakt", seniorzy w piśmie z ZUS poznają termin wypłaty świadczenia. ZUS będzie je wypłacać 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Jak ZUS wyliczy rentę wdowią?

W liście znajdzie się również informacja, jak ZUS wyliczył rentę wdowią. Zakład poda wysokość emerytury wdowy lub wdowca, a także renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Wskaże także opcję, którą wybrał senior (lub też dla niego korzystniejszą, którą wybrał ZUS) – czyli, które świadczenie jest wypłacane w całości, a które tylko w 15 proc.

Ponadto, w piśmie z ZUS znajdzie się informacja dotycząca potrącenia z renty zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej. Zakład wskaże kwotę, jaką wdowa lub wdowiec będzie otrzymywać od lipca "do ręki".

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Od decyzji ZUS będzie można się odwołać. W piśmie znajdzie się instrukcja, co należy zrobić. Jak czytamy w "Fakcie":

- "Od decyzji może pan/pani wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na pana/pani miejsce zamieszkania".Odwołanie można złożyć na piśmie osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą na adres wskazany na pierwszej stronie decyzji albo przyjść do ZUS i podyktować je do protokołu. Jego złożenie nic nie kosztuje. Odwołanie musi zawierać własnoręczny podpis wdowy lub wdowca lub ich pełnomocnika.

Ważne są terminy. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Renta wdowia – świadczenie połączone

Renta wdowia to połączone świadczenia np. 100 proc. świadczenia własnego oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie. W przypadku około 300 tysięcy świadczeń wypłacanych przez ZUS i inne organy emerytalne i rentowe (IOR) – uprawniony otrzyma dwa przelewy: jeden z ZUS, a drugi z innej instytucji.

Dostanie natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Z drugiej instytucji otrzyma informację o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc.

EKG 2025 Derdziuk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie