Konferencja prezesa NBP. Złoto w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych, dokonując pierwszej obniżki od października 2023 roku o 50 pb (punktów bazowych), w tym stopę referencyjną do 5,25 proc. To dobra wiadomość dla kredytobiorców. Od dawna po decyzji RPP głos zabiera publicznie prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. I tak stało się i tym razem. Jednak na początku swojego wystąpienia wyjątkowo Glapiński nie skoncentrował się na stopach procentowych, inflacji, ale na... złocie. Na specjalnej konferencji prezentował filmik z wycieczki wybranych rodzin do skarbca NBP. Możemy dowiedzieć się, że sztaba złota waży 12,5 kg. Glapiński poskarżył się, że szefowie klubów politycznych nie przyjęli jego zaproszenia na wycieczkę do wielkiego skarbca.

Glapiński o obniżkach stóp procentowych

Po dłuższej chwili Glapiński w końcu przeszedł do spraw związanych z decyzją RPP dotyczącą obniżki stóp procentowych. - Dokonaliśmy zmiany wtedy, kiedy należało to zrobić - podkreślił prezes Adam Glapiński. Sytuacja inflacyjna się zmienia, drożyzna hamuje, więc przyszedł czas na obniżkę stóp procentowych. Jak zaznacza szef NBP, jedynym kryterium decyzji RPP ma być walka z inflacją, a nie sytuacja kredytobiorców czy deweloperów. - Wysoka inflacja jest jak rak - stwierdza Glapiński.

Jak spada inflacja, to przychody budżetowe gwałtownie maleją. Każdy punkt procentowy inflacji oznacza dodatkowe przychody dla budżetu na poziomie 16,6 mld zł; obniżenie stóp procentowych o 1 pkt proc. oznacza spadek wydatków budżetu o 6,3 mld zł. Zatem kiedy to RPP obniża stopy procentowe, to de facto w sytuacji spadku inflacji, wzmacnia w jakimś stopniu budżet krajowy, a nie drenuje go.

- Inflacja minęła już swój szczyt, choć nadal jest podwyższona - zapewnia prezes NBP. W trzecim kwartale 2025 roku inflacja ma obniżyć się do 3,5 proc. A cel inflacyjny to 2,5 proc. Wczorajsza decyzja RPP nie oznacza początku cyklu obniżek stóp procentowych, gdyż istnieje wiele czynników, które w kolejnych miesiącach mogą podbijać inflację. Głównym zadaniem NBP jest trwałe obniżenie inflacji.

