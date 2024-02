Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? „Tusk dał zielone światło"!

Dopłaty do ogrzewania 2024. Dla kogo dodatek osłonowy?

Zdaniem agencji większość parlamentarna chce postawić szefa banku centralnego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, a następnie zawiesić. – Premier Donald Tusk dał zielone światło próbom postawienia prezesa przed specjalnym trybunałem, który mógłby go zawiesić i ostatecznie zmusić do odejścia ze stanowiska – mówią osoby zaznajomione z planem szefa rządu – napisał w sobotę Bloomberg.

W ocenie agencji za tymi krokami stoją dwa argumenty, czyli m. in. to, że zdaniem rządzących szef NBP przed wyborami wykazywał polityczne zaangażowanie po stronie poprzedniej władzy. Drugie ważne przewinienie Glapińskiego miało dotyczyć rzekomego wprowadzenia w błąd Ministerstwa Finansów w kontekście szacowanego zysku, który NBP miał wpłacić do budżetu – 6 mld zł zysku miało zamienić się w 20 mld zł straty.

– Planowane posunięcie rządu sygnalizuje, że po tygodniach rozważań Tusk jest coraz bardziej przekonany, że podstawy przeciwko prezesowi jest wystarczająco silne, aby kontynuować próbę usunięcia go ze stanowiska. I to pomimo ryzyka, że decyzja ta może wpłynąć na rynki finansowe – pisze Bloomberg.

W połowie stycznia Trybunał Konstytucyjny orzekł już w sprawie dopuszczalności postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Uchwała Sejmu w tej sprawie podjęta bezwzględną większością głosów przy ustawowej liczby posłów miała spowodować zawieszenie go w czynnościach, jednak wówczas TK uznał, że jest to niezgodne z konstytucją. Agencja zwróciła uwagę, że premier Donald Tusk traktuje powyższe orzeczenie TK, podobnie jak inne wyroki tego organu – czyli za niebyłe, za sprawą zasiadania w nim tzw. sędziów dublerów.

