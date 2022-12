Głodowe emerytury w Polsce! Co drugi emeryt będzie żył w ubóstwie

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Wstrząsające dane o ubóstwie!

Dziennik Gazeta Prawna przywołuje prognozy demografów, z których wynika, że za 30 lat co drugi emeryt będzie żył w ubóstwie. Z kolei ZUS wyliczył, że już za kilkanaście lat praktycznie wszyscy obecni 40-latkowie prowadzący działalność gospodarczą, gdy będą przechodzić na emeryturę, mogą liczyć wyłącznie na minimalne świadczenia.

"Dotyczy to szczególnie kobiet, nawet gdy przez całe życie zawodowe opłacały podstawowe składki do ZUS. Ich świadczenia wyniosą 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To tak, jakby w tym roku mikroprzedsiębiorcy dostali minimalną emeryturę wynoszącą 1338,44 zł brutto, z czego na rękę zostałoby im 1217,98 zł miesięcznie-wylicza DGP.

Pora skończyć z fikcją

Dziennik informuje, że rozwiązaniem tego problemu może być wyłącznie uproszczenie obecnego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego. -Tak by zarówno pracujący, jak i płacący za pracę wiedzieli, co ile kosztuje. I wszyscy pracujący zbierali na przyszłość w zależności od tego, ile faktycznie zarabiają. Pora więc skończyć z fikcją, w której mikroprzedsiębiorcy niemający prawa do ulg płacą taką samą zryczałtowaną składkę do ZUS bez względu na to, czy im się wiedzie w biznesie, czy też nie- czytamy dalej.

DGP wskazuje, że lansowana przez polityków dobrowolność składek to gaszenie pożaru benzyną. -Bo oznacza, że osoba, która zrezygnuje z ubezpieczenia i wybierze dziś większe dochody, na starość zostanie bez środków do życia. Stosunkowo niewielka liczba Polaków oszczędzających w PPK, PPE, IKE i IKZE wskazuje, że nie będą oni odkładali zaoszczędzonych na składkach pieniędzy na przyszłość- wyjaśnia DGP.

-Warto odwrócić kolejne komplikacje systemu podatkowego i podwyższanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, która z punktu widzenia ubezpieczonego nie przekłada się na lepszą ochronę czy bezpieczniejszą przyszłość (...) Jednolita umowa czy jednolity podatek. Chodzi o równe traktowanie wszystkich pracujących bez względu na formę zatrudnienia czy prowadzenia działalności. Dawałoby to też prostą i porównywalną informację o wysokości płaconych przez nich podatków i składek, na podstawie których można by kalkulować swoją przyszłość - postuluje DGP.

Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy dorabiasz do emerytury? Tak Nie

Dlaczego emerytom SPADNIE DOCHÓD realny?

Posłuchaj, co mówi znany ekonomista!