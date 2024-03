Godziny otwarcia McDonald’s na Wielkanoc. Jak będzie czynny w Wielki Piątek i Wielką Sobotę?

Biedronka vs Lidl

Większość osobno stojących restauracji sieci fast food będzie normalnie czynna, nawet przez 24 godziny na dobę. Czasami mogą mieć nieco skrócone godziny otwarcia, ale okienka McDrive pozostają dostępne dla Ciebie.

Aby sprawdzić dokładne godziny otwarcia wybranej restauracji, odwiedź oficjalną stronę internetową polskiego oddziału McDonald's. Tam znajdziesz mapę z lokalizacjami restauracji i ich godzinami otwarcia na Wielką Sobotę, Wielkanocną Niedzielę oraz Poniedziałek Wielkanocny.

Jednakże, warto pamiętać, że niektóre restauracje zlokalizowane w centrach handlowych, takich jak np. w krakowskiej Galeria Kazimierz, M1 czy Bonarka, mogą być zamknięte. Dlatego, jeśli planujesz wizytę w McDonald's w takim miejscu, upewnij się, że sprawdzisz wcześniej ich status.

Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko dzień relaksu przed powrotem do pracy i szkoły, ale także okazja do skosztowania czegoś pysznego w ulubionej restauracji fast food.

