McDonald's 1 listopada 2023. Jakie godziny otwarcia we Wszystkich Świętych?

To ważna zmiana godzin otwarcia, aby dostosować się do obchodów tego religijnego święta. Wszystkich Świętych to czas, kiedy wiele osób odwiedza groby swoich bliskich zmarłych i uczestniczy w modlitwach oraz ceremoniach na cmentarzach. Chociaż godziny otwarcia zostaną skrócone, to wciąż będzie można cieszyć się pełnym menu McDonald's, obejmującym klasyczne hamburgery, McNuggets, sałatki, desery i wiele innych pysznych opcji.

Zmiana godzin otwarcia 1 listopada ma na celu dostosowanie się do potrzeb społeczności i umożliwienie wszystkim odpowiedniego czasu na uczestnictwo w obrzędach Wszystkich Świętych, jednocześnie ciesząc się smacznymi posiłkami. I tak, zamiast standardowych godzin od 8:00 rano do 22:00 wieczorem, restauracje będą otwarte od 11:00 rano do 22:00 wieczorem. Podobne zasady będą obowiązywać także w sklepach otwartych 1 listopada.

