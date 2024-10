Gratka dla fanów kawy. McDonald’s oferuje promocje, kilka złotych za sztukę

Promocja na kawę McDonald’s. Opis ze strony restauracji

Aromatyczna czarna kawa, kremowe Cappuccino czy delikatne Café Latte? (…) za każdą małą i średnią kawę zapłacisz tylko 6 zł (…) Na pobudzenie o poranku czy dla przyjemności po południu? Kawa z McCafé sprawdzi się na każdą okazję! Skorzystaj z powracającej promocji.

Wspomniana „powracająca promocja” obejmuje m.in.

kawa z mlekiem 190 ml i 270 ml

Café Latte 200 ml i 300 ml

Cappuccino 200 ml i 300 ml

Flat white 200 ml i 300 ml

Składniki na pobudzający napój drożeją. Nie tylko kawa, również cukier

- Wśród przedsiębiorców produkujących trwałe i nietrwałe dobra konsumpcyjne dominują firmy planujące podwyżki cen. Najsilniejszą skłonność do podwyżek wykazują producenci żywności (…) Na rynku surowców przemysłowych nastąpiła w ostatnich miesiącach stabilizacja cen z krótkookresową tendencją do ich spadku. Dotyczy to przede wszystkim surowców energetycznych, w mniejszym stopniu metali. Na rynku surowców żywnościowych natomiast obserwujemy wzrost cen. Indeks cen żywności FAO we wrześniu wzrósł o ponad 3 proc. w ciągu miesiąca. Do wyższych cen kawy, herbaty i kakao dołączyły wyższe ceny cukru, olei roślinnych i zbóż” – ocenia Maria Drozdowicz, ekonomistka Biura Informacji i Cykli Ekonomicznych.

Wygląda na to, że McDonald’s obniża ceny kawy wbrew trendom na światowych rynkach.

Regularne spożywanie kawy deklaruje 80% dorosłych Polek i Polaków. Kawa otacza nas wszędzie: pijemy ją w domu, w pracy, na studiach, podczas długich podróży itd. Rola, jaką odgrywa ona w kulturze ludzkiej wykracza poza zwykłą funkcję spożywczą. Kawa pozwala na przełamanie społecznych barier, towarzyszy nam przy zawiązywaniu nowych więzi społecznych.

