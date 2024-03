Grosze dla emerytów! Niechcący ujawniono, co czeka seniorów

Emerytów czekają chude lata

Jeśli przewidywania analityków NBP się sprawdzą, przyszłoroczne podwyżki emerytur i rent mogą wynieść tylko 3,55 proc. Będzie to rekordowo niska waloryzacja - czytamy w "Fakcie".Od marca br. minimalna emerytura wzrosła z 1 tys. 588 zł i 44 gr do 1 tys. 780 zł i 96 gr brutto, czyli o 192 zł 52 gr brutto. W przyszłym roku najniższa emerytura może zostać podniesiona do 1 tys. 844 zł i 18 gr brutto, czyli tylko o 63 zł 22 gr - prognozuje dziennik.

To nie koniec złych wieści. Seniorzy mogą zapomnieć o drugiej emeryturze. Rząd zapisał próg według, którego drugie świadczenie wypłacane byłoby w momencie, gdyby inflacja przekraczała 5 proc., a na to w kolejnych latach się nie zapowiada.

Dr Marcin Wojewódka, radca prawny i ekonomista w rozmowie z dziennikiem zwraca jednak uwagę, że "przepisy nie będą miały co prawda zastosowania, ale powinny zostać wdrożone, aby działały w przyszłości".

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis