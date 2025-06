Zaskakujące oświadczenie majątkowe Grzegorza Brauna. Jeden szczegół rzuca się w oczy

Marta Nawrocka kończy karierę w KAS po wyborze męża. Co zyska, a co straci jako Pierwsza Dama?

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Brauna za 2024 rok – najważniejsze informacje

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Grzegorza Brauna, o którym informuje portal money.pl, wynika, że polityk zgromadził 10,7 tys. zł oraz 1,2 tys. euro (ok. 5,1 tys. zł) w gotówce. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym Grzegorza Brauna nie figurują żadne papiery wartościowe, dom ani mieszkanie. Polityk nie posiada również gospodarstwa rolnego. Jedynym cennym przedmiotem w jego posiadaniu są książki, których wartość przekracza 10 tys. zł. Fakt, że majątek Grzegorza Brauna nie obejmuje nieruchomości, może budzić zaskoczenie w kontekście jego długoletniej działalności politycznej.

Dochody Brauna z mandatu posła i spór z Prezydium Sejmu

W oświadczeniu majątkowym Grzegorz Braun zadeklarował, że w 2024 roku uzyskał dochód w wysokości prawie 67,7 tys. zł z tytułu pełnienia mandatu posła. Jednak, jak podkreśla Braun, była to tylko część należnej mu sumy. Polityk twierdzi, że "był systematycznie okradany przez Prezydium Sejmu RP". Według oświadczenia, w pierwszym kwartale odebrano mu połowę uposażenia, a w pierwszym i drugim kwartale – całość diety poselskiej. Spór Grzegorza Brauna z Prezydium Sejmu ma związek z incydentem z grudnia 2023 roku, kiedy to polityk zgasił gaśnicą menorę chanukową w Sejmie. Jak informował money.pl, w odpowiedzi na to zdarzenie Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem części uposażenia i diety oraz złożyło zawiadomienie do prokuratury.

Zarobki europosła i prawa autorskie – skąd jeszcze czerpie zyski Braun?

Oprócz dochodów z mandatu posła, Grzegorz Braun uzyskuje również środki jako europoseł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, w 2024 roku zarobił z tego tytułu 46,3 tys. euro (ok. 197,6 tys. zł). Dodatkowo, Grzegorz Braun czerpie zyski z tytułu praw autorskich. Portal money.pl, wskazuje, że w oświadczeniu wykazano, że z umów o dzieło, tantiem i emisji w sieci internetowej otrzymał 26,4 tys. zł. Oznacza to, że prawa autorskie stanowią istotne źródło dochodu dla Grzegorza Brauna. Portal money.pl zwraca uwagę, że Braun nie posiada kredytów do spłacenia ani samochodu, co może wskazywać na stabilną sytuację finansową, pomimo braku nieruchomości w jego majątku.

Uchylenie immunitetu i zarzuty wobec Brauna – co go czeka?

Jak informuje portal money.pl, niedawno Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Decyzja ta ma związek ze śledztwem dotyczącym m.in. zgaszenia świec chanukowych w Sejmie. Znieważenie na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym to niejedyny zarzut, jaki usłyszał Grzegorz Braun.

Zdaniem portalu, wniosek do PE dotyczył również incydentu w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie zablokował wykład o Holokauście, oraz wydarzenia w krakowskim sądzie, z którego wyniósł choinkę. Ponadto, Braun jest oskarżany o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii. Jak pisze portal money.pl, Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił, że "ekscesy Grzegorza Brauna nie pozostaną bezkarne". Uchylenie immunitetu otwiera drogę do postawienia polityka przed sądem i poniesienia konsekwencji prawnych za swoje działania.