Jak zmieniły się składniki inflacji w kwietniu rok do roku? Co zdrożało najbardziej?

Inflacja towarów: 1,1 %

Inflacja usług: 6,2 %

Żywność i napoje bezalkoholowe: 1,9 %

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe: 4,6 %

Odzież i obuwie : 0,4 %

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii: 1,4 %

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego: 2,2 %

Łączność: 1,7 %

Rekreacja i kultura: 4,5 %

Edukacja: 9,0 %

Restauracje i hotele: 8,3 %

Inne towary i usługi: 5,1 %

Jaka inflacja w przyszłych miesiącach? Prognoza ekonomisty

- W kolejnych miesiącach wejdziemy w okres, kiedy będzie mniej korzystna baza odniesienia przy liczeniu inflacji bazowej. W efekcie ten wskaźnik będzie się utrzymywał na poziomie ok. 4 proc. przez dłuższy czas. Tak jak mamy za sobą okres szybkiej dezinflacji w przypadku CPI, tak kwiecień zakończył okres szybkiego spadku inflacji bazowej (…) Widać, że większość tarczy antyinflacyjnej zostanie wycofana. Na ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że spodziewa się, że inflacja na koniec roku wyniesie ok. 5,5 proc. i jest to szacunek zgodny z naszymi prognozami” – wskazał ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Czy jest możliwe obniżenie inflacji i wzrost PKB jednocześnie?

- Zakładamy, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale przyspieszył do 2 proc., licząc rok do roku, z 1 proc. w czwartym kwartale 2023 r. Nasza prognoza jest bardziej optymistyczna, niż wynika z konsensusu prognoz, który mówi o wzroście PKB w pierwszym kwartale 2024 r. na poziomie 1,7 proc. (…) sądzimy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie przyspieszać i że pod koniec roku zbliży się do poziomu 5 proc. W efekcie w całym roku 2024 spodziewamy się wzrostu PKB o 3,7 proc., podczas gdy w roku 2023 było to 0,2 proc – prognozuje ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor.

