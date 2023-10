Jaka jest prawdziwa inflacja? Prezes GUS wyjaśnia

Inflacja w Polsce

Prezes GUS pytany o to, jaka była prawdziwa inflacja we wrześniu, stwierdził, że prawdziwa inflacja to jest pojęcie stworzone przez komentatorów, którzy nie rozumieją, że inflacja to złożone zjawisko, które można różnie mierzyć i interpretować. "Najczęściej stosowaną miarą inflacji, publikowaną przez GUS i większość innych urzędów statystycznych na świecie, jest wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), który pokazuje zmiany cen koszyka towarów i usług nabywanego przez przeciętnego konsumenta” – wskazał. Dominik Rozkrut podkreślił, że "oczywiście, w szerszej definicji inflacja to każdy proces wzrostu cen – np. cen producentów. Prawdą jest też, że każdy uczestnik życia gospodarczego doświadcza nieco innej inflacji, bo każdy ma inną strukturę wydatków". Prezes GUS stwierdził, że teza o manipulacjach danymi to absurd. Zaznaczył też, że metodyka liczenia inflacji podlega daleko idącej harmonizacji, nie tylko na poziomie UE, ale nawet na szczeblu globalnym, poprzez agendy ONZ.

Inflacja w Polsce wynosi 8,2 proc. Cel inflacyjny ro 2,5 proc. Jeśli inflacja dojdzie do celu, to będzie oznaczało, że de facto konsumenci jej nie odczuwają.

