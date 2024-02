Co dalej z CPK? Eksperci o przyszłości mega inwestycji [WIDEO]

Pieniądze to nie wszystko

Dane o średnich zarobkach GUS. Wynagrodzenia rosną w skali roku

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw styczniu 2024 roku wyniosło 7768,35 zł brutto, czyli na umowie o pracę to ok. 5600 zł "na rękę". Względem stycznia 2023 roku przeciętna płaca wzrosła o 12,3 proc., wtedy wynosiła 6883,96 zł brutto.

Z kolei względem grudnia 2023 roku przeciętna płaca zmalała o 3,3 proc., wtedy wynosiła 8032,96 zł brutto. Warto jednak podkreślić, że zwykle dane GUS o zarobkach w grudniu są wyższe, ze względu na to, że do dochodu wliczane są również premie świąteczne, kwartalne, roczne etc.

Należy również zaznaczyć, że dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 10 osób, a nie całej gospodarki krajowej.

Spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

- W styczniu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2023 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6515,7 tys. etatów - czytamy w komunikacie GUS.

