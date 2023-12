Gwarancja dostawy przesyłki na święta! Oto ostateczny termin

Tuskowi zabraknie pieniędzy na 800 plus i babciowe?

Przesyłka świąteczna – jaki termin gwarantuje InPost?

- Już po raz piąty oferujemy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku postawiliśmy sobie poprzeczkę naprawdę wysoko! Dzięki jakości usług InPost, każda paczka wysłana do 21 grudnia, zgodnie z godzinami nadań, zostanie dostarczona jeszcze przed Wigilią! Jesteśmy świadomi, że w ostatnich dniach przed świętami, wiele paczek, które trafiają do urządzeń Paczkomat to świąteczne prezenty, które muszą dotrzeć na czas. Dlatego gwarantujmy dostarczenie tych przesyłek, nawet przy zakupach zrobionych w ostatniej chwili – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Przesyłka świąteczna – jaki termin gwarantuje Allegro?

- W tym roku Allegro zostanie świetnym Mikołajem Last Minute. Na najpopularniejszej platformie online w Polsce prezenty z dostawą następnego dnia będzie można kupić nawet w piątek 22 grudnia, a wszystko dzięki dostawom Allegro One Kurier i InPost – podaje biuro prasowe Allegro.

