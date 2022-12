Gwiazdkowe benefity. Co planują pracodawcy?

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Służbowy śledzik będzie droższy w tym roku

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", tegoroczne święta będą droższe nie tylko dla pracowników, ale i dla pracodawców. "O ile w zeszłym roku niespełna połowa firm planowała przeznaczyć na ten cel powyżej 300 zł na osobę, to w tym roku ta grupa powiększyła się do 55 proc., choć najczęściej wskazywany przedział wydatków wynosi 300–500 zł" - podaje gazeta powołując się na badanie dotyczące świątecznych inicjatyw dla pracowników, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk.

"Ten wzrost świątecznych budżetów, na który zwraca też uwagę Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, to efekt inflacji, która podwyższyła koszt firmowych wigilii i upominków dla pracowników, wymuszając też podwyżkę okolicznościowych premii. Według jej danych, na tegoroczne upominki firmy przeznaczą ponad 560 zł na pracownika, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z ubiegłymi latami" - zaznacza gazeta.

Według prezesa Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Arkadiusza Rochali, wzrost wydatków firm jest wyrazem świadomości pracodawców wobec wyzwań finansowych pracowników w obliczu rosnących kosztów życia.

"Rz" wskazuje, że z badań tej firmy wynika, że 88 proc. pracodawców wręcza załodze jakieś prezenty z okazji świąt, które w tym roku będą miały częściej formę wsparcia domowego budżetu. "Z kolei w sondażu Randstad 86 proc. firm zapowiedziało co najmniej jedną świąteczną inicjatywę" - czytamy.

Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.