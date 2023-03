Hipoteka na szybko. W niektórych bankach wystarczy kilka dni

Ile czasu trzeba przewidzieć na staranie o kredyt hipoteczny?

Z danych Związku Banków Polskich, które przywołuje portal bankier.pl wynika, że w 2022 r. podpisano 126 tys. umów o kredyt mieszkaniowy, a do kredytobiorców trafiło łącznie 43 mld zł finansowania. – W związku z serią podwyżek stóp procentowych przez RPP popyt na kredyty mieszkaniowe skutecznie został zahamowany. Nie bez znaczenia również na dostępność kredytów hipotecznych miała wpływ decyzja UKNF nakazująca bankom stosowanie bufora polegającego na wyliczaniu zdolności kredytowej w taki sposób, jakby stopy procentowe miały wzrosnąć o 5 pp. Wymóg ten jednak został obniżony z początkiem lutego do 2,5 pp. – podkreśla Damian Milcarz, Ekspert Finansowy.

– Banki w związku z wysoką inflacją są również zobowiązane do „urealnienia” kosztów utrzymania gospodarstw domowych, czego konsekwencją jest znacznie niższa zdolność kredytowa. Powyższe czynniki spowodowały znacznie mniejszy napływ wniosków kredytowych do banków, co w wielu przypadkach pozwala uzyskać decyzję kredytową znacznie szybciej, niż miało to miejsce podczas pandemicznego boomu – wskazuje.

Banki zmieniają podejście i część z nich już stosuje nowe niższe stawki buforów. Z danych Expander Advisors, które przywołuje portal bankier.pl wynika, że luźniejsze wymagania mogą przełożyć się na odczuwalny wzrost dostępnej kwoty. Ile czasu trzeba przewidzieć na staranie o kredyt hipoteczny? – Proces jest znacznie zróżnicowany w zależności od banku i może on trwać od kilku dni do kilku tygodni. Obecnie najsprawniej procesującym wnioski bankiem jest Millennium Bank, w którym uzyskanie ostatecznej decyzji może trwać kilka dni uwzględniając już wykonanie wyceny nieruchomości. Średnio jednak możemy przyjąć, że proces analizy trwa ok. 3-4 tygodnie. Jest on jednak zależny od kompletności dokumentacji, skomplikowania sprawy i czynników, które mogą pojawić się podczas analizy – wskazuje Damian Milcarz.

