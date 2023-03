i Autor: gettyimages Od kiedy można rozliczyć PIT w 2023? Do kiedy trzeba rozliczyć zeznanie podatkowe za 2022?

Rozliczenie z fiskusem

Ulga w PIT-39. Sprzedałeś mieszkanie? Sprawdź, jak nie zapłacić podatku

Do 2 maja 2023 mamy czas na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Osoby, które kupiły nieruchomości po 1 stycznia 2017 r. i sprzedali je w 2022 r. są zobowiązane do złożenia PIT-39 za 2022 rok. Podatnicy znajdujący się w tej sytuacji mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jak to zrobić – wyjaśnia Business Insider.