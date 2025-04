Decyzje Trumpa wstrząsneła rynkami. Jak zareagował na to kurs walut?

Reakcja Hołowni na działania Lewicy w sprawie składki zdrowotnej

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził swoje zdziwienie i krytykę wobec nagłej zmiany stanowiska Lewicy w kwestii składki zdrowotnej. Hołownia podkreślił, że sprawa składki zdrowotnej była już procedowana w rządzie i ostatecznie uchwalona w budżecie, na który Lewica wcześniej wyraziła zgodę.

"Ta sprawa przeszła przez rząd, ta sprawa jest uchwalona w budżecie, na który się wspólnie zdecydowaliśmy. I nie rozumiem teraz tej wolty Lewicy, która nagle w kampanii wyborczej - nie pierwszy raz zresztą - próbuje wzbudzić jakiś temat" - powiedział Hołownia, komentując zapowiedź spotkania Magdaleny Biejat z prezydentem Dudą w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy.

Hołownia zasugerował, że działania Lewicy mogą być związane z trwającą kampanią wyborczą i mają na celu "wzbudzenie jakiegoś tematu". Jednocześnie zaznaczył, że każdy ma prawo prosić prezydenta o interwencję, choć on sam fundamentalnie nie zgadza się z oceną sytuacji przedstawianą przez Lewicę.

Kontekst polityczny: głosowanie Lewicy przeciwko nowelizacji

Spór o składkę zdrowotnej ma również wymiar polityczny, ponieważ Lewica, będąca częścią koalicji rządzącej, zagłosowała przeciwko nowelizacji ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. To głosowanie wywołało napięcia w koalicji i stało się pretekstem do wzajemnych oskarżeń.

Nowelizacja, która wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zakłada, że do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Część zryczałtowana składki ma wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

Lewica argumentowała, że obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców negatywnie wpłynie na finanse Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i dostępność do świadczeń medycznych. Hołownia odniósł się do tych obaw, sugerując, że Lewica powinna skupić się na znalezieniu sposobów na zwiększenie dochodów państwa i poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia, np. poprzez wprowadzenie systemu odwoływania wizyt.

Szczegóły nowelizacji obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o składce zdrowotnej wprowadza istotne zmiany w sposobie jej naliczania dla przedsiębiorców. Zgodnie z nowymi przepisami, podstawa wymiaru składki będzie dwuelementowa. Oznacza to, że część składki będzie miała charakter ryczałtowy, a część będzie obliczana procentowo od nadwyżki dochodów.

Część zryczałtowana składki zdrowotnej wyniesie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część składki będzie naliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.). W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.).

Projekt zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Co istotne, ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

Komentarz Hołowni na temat ewentualnej współpracy Lewicy z PiS

W kontekście sporu o składkę zdrowotną, Szymon Hołownia odniósł się również do spekulacji na temat ewentualnej współpracy Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością (PiS). Hołownia wyraził przekonanie, że działania Lewicy nie są wynikiem tajnego porozumienia z PiS, lecz raczej elementem kampanii wyborczej.

"Nie mam tych podejrzeń, które słyszę, że Lewica teraz już zaczyna grać z PiS-em, układa się z nimi tak, jak to kiedyś (robiła) w przeszłości. Nie, ja w ten sposób nie myślę. Myślę, że to jest po prostu kampania wyborcza i dobrze już to znam" - powiedział Hołownia.

Jednocześnie Hołownia podkreślił, że fundamentalnie nie zgadza się z oceną sytuacji przedstawianą przez Lewicę. Jego zdaniem, Lewica powinna skupić się na konstruktywnych rozwiązaniach, takich jak zwiększenie dochodów państwa i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, zamiast kwestionować już ustalone rozwiązania.