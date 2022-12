Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Kolejne masowe zwolnienia. Dlaczego HP zwalnia pracowników?

Kolejne zwolnienia w kolejne firmie. Tym razem na taki krok zdecydowała się firma HP, znana z produkcji urządzeń takich jak drukarki, komputery czy inne narzędzia biurowe. 22 listopada br. przedsiębiorstwo ogłosiło, że zamierza podjąć się redukcji etatów. Zapowiedziano, że aż 4-6 tys. osób straci pracę i nastąpi to w ciągu najbliższych trzech lat. Skąd taka decyzja? Podobnie jak inne znane firmy, HP przyznało, że zmusza ją do tego obecna sytuacja finansowa. W ostatnim kwartale odnotowano bardzo słabe wyniki sprzedażowe, o 11 proc. niższe w porównaniu do 2021 roku. Z pewnością negatywny skutek miała także sytuacja gospodarcza. Wiele firm boryka się z wysoką inflacją i tnie koszty, zwalniając przy tym swoich pracowników. Prezes firmy HP Enrique Lores poinformował w komunikacie, że firma chce wdrożyć plan działania, dzięki któremu uda się zmniejszyć koszty, a także lepiej posłuży konsumentom.

Facebook i Amazon zwalnia pracowników. To wina inflacji

Jeszcze niedawno znany na całym świecie Amazon czy Facebook także ogłosiły masowe zwolnienia pracowników. Facebook w najbliższym czasie chce pozbawić pracy aż 11 tys. osób, z kolei Amazon niewiele mniej, bo 10 tys. osób. Tym samym śladem poszła firma HP, jednak niewykluczone, że decyzje o grupowych zwolnieniach będą podejmowały także inne światowe giganty. Niestety, to efekt uboczny pandemii a obecnie również gigantycznej inflacji. Klienci coraz częściej powstrzymują się od niekoniecznych zakupów, a wymianę sprzętu odkładają na przyszłość. Kupują też tańsze urządzenia, co potem przekłada się na wyniki sprzedażowe w danej firmie.

Sonda Poszukujesz pracy? TAK, jest bezrobotny NIE, jestem już zatrudniony Jestem bezrobotny, ale nie poszukuję pracy Na razie uczę się/studiuję