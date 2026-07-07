Hurtowe ceny paliw 07.07.2026. Mieszane sygnały i podwyżki cen diesla na początku tygodnia

Ceny hurtowe paliw na 07.07.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Wtorkowe notowania przynoszą zróżnicowane kierunki zmian na rynku hurtowym. Widać wyraźny podział na taniejącą benzynę i drożejący olej napędowy. Oto jak kształtują się dzisiejsze ceny netto (w PLN/m³) u głównych dostawców w Polsce:

Orlen: Pb95 - 5409 zł, Pb98 - 6163 zł, ON - 5556 zł

Pb95 - 5409 zł, Pb98 - 6163 zł, ON - 5556 zł Aramco: Pb95 - 5409 zł, Pb98 - 6164 zł, ON - 5557 zł

Pb95 - 5409 zł, Pb98 - 6164 zł, ON - 5557 zł BP Europa: Pb95 - 5409 zł, Pb98 - 6163 zł, ON - 5556 zł

Analizując dzisiejsze tabele, widzimy rzadko spotykaną jednolitość wśród producentów. W przypadku popularnej benzyny Pb95 oferty wszystkich trzech czołowych dostawców wyrównały się na poziomie 5409 zł/m³. Najtańszą benzynę premium (Pb98) oraz najtańszy olej napędowy oferują obecnie ex aequo Orlen oraz BP Europa. Ich propozycja jest nieznacznie lepsza od cennika Aramco – różnica wynosi zaledwie 1 zł na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych cenników z ostatnimi aktualizacjami z 4 lipca ukazuje odwrócenie niektórych krótkoterminowych trendów z ubiegłego tygodnia. Między 1 a 4 lipca obserwowaliśmy konsekwentny wzrost cen wszystkich głównych paliw, jednak dzisiejsza sesja przełamuje tę regułę w przypadku benzyn.

Wszyscy trzej analizowani dostawcy solidarnie obniżyli ceny hurtowe benzyny Pb95 o dokładnie 13 zł na metrze sześciennym w stosunku do ubiegłej soboty. W dół poszła również benzyna Pb98 – o 12 zł/m³ (w przypadku Orlenu i BP). Zgoła odmiennie prezentuje się wykres dla oleju napędowego. Liderami podwyżek na tym paliwie są Orlen i BP Europa, gdzie cenniki skoczyły aż o 43 zł na 1000 litrów. Niewiele w tyle pozostaje Aramco, podnosząc stawkę za diesla o 40 zł/m³. W przełożeniu na dystrybutory, dzisiejsze hurtowe korekty to ponad 1 grosz obniżki na litrze benzyny i silna, ponad 4-groszowa presja na wzrost ceny litra oleju napędowego.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aby w pełni zrozumieć dzisiejszą wybiórczą dynamikę, musimy spojrzeć na szeroki kontekst makroekonomiczny. Na globalnych rynkach ropa Brent jest w głębokim, 34-procentowym spadku w skali kwartału, z ceną oscylującą dziś wokół 72,83 USD. Mimo dzisiejszego odbicia o 1%, rynek jest pod presją nadpodaży. Przyczyniło się do tego uspokojenie na Bliskim Wschodzie, uwolnione szlaki w Cieśninie Ormuz, nasycenie rynku z zapasów na tankowcach oraz zapowiedzi państw OPEC+ o zwiększeniu wydobycia o 188 tysięcy baryłek dziennie od sierpnia.

Teoretycznie tak tania ropa powinna przynieść ulgę przy dystrybutorach. Niestety, w Polsce sytuację komplikuje kurs walutowy. Złoty w ciągu ostatniego miesiąca stracił do dolara blisko 2%, docierając do poziomu 3,7539 USD/PLN. Droższa amerykańska waluta bezpośrednio podnosi koszty zakupu surowca przez nasze rafinerie, zjadając lwią część światowych przecen. Dodatkowo rynek zmaga się z napiętą sytuacją podażową gotowych paliw w Europie. Na to nakłada się oczywiście potężny szok krajowy z 1 lipca – koniec programu osłonowego „Ceny Paliw Niżej” (CPN), co przez powrót 23% VAT i wyższej akcyzy wywindowało ceny na stacjach do niemal 7 zł za litr.

Należy pamiętać, że hurtowe cenniki wpływają na to, ile płacimy przy kasie, z co najmniej kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze niewielkie zniżki na benzynie i wyraźne podwyżki stawek na olej napędowy oznaczają, że kierowcy tankujący diesla muszą być w tym tygodniu przygotowani na ryzyko nieznacznie wyższych rachunków. Szerszej przestrzeni do obniżek na pylonach nie będzie, dopóki złoty się nie umocni, a Sejm nie wyklaruje projektów nowych ustaw podatkowych.