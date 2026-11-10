Hurtowe ceny paliw 10.11.2026. Aramco i Orlen tną ceny diesla, ale benzyna zaczyna drożeć

Ceny hurtowe paliw na 10.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Na krajowym rynku hurtowym wtorek przyniósł roszady, które wyraźnie różnicują sytuację na rynku diesla i benzyny. Najnowsze zmiany w cennikach wprowadziły wszystkie wiodące rafinerie operujące w Polsce.

PKN Orlen: Pb95 - 5346 zł/m³, Pb98 - 5908 zł/m³, ON - 6789 zł/m³

Pb95 - 5346 zł/m³, Pb98 - 5908 zł/m³, ON - 6789 zł/m³ Aramco Poland: Pb95 - 5345 zł/m³, Pb98 - 5907 zł/m³, ON - 6789 zł/m³

Pb95 - 5345 zł/m³, Pb98 - 5907 zł/m³, ON - 6789 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5346 zł/m³, Pb98 - 5908 zł/m³, ON - 6789 zł/m³

Analizując dzisiejsze propozycje dostawców, najtańszą benzynę Pb95 oraz Pb98 oferuje Aramco Poland, z cenami o dokładnie 1 zł na metrze sześciennym niższymi niż u konkurencji. W przypadku oleju napędowego (ON) rynek cechuje się idealnym remisem – Orlen, Aramco oraz BP wyceniły ten produkt identycznie, na poziomie 6789 zł za metr sześcienny.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po analizie ostatnich dni widać radykalne rozwarstwienie w zachowaniu poszczególnych rodzajów paliw. Olej napędowy kontynuuje bardzo stabilny trend spadkowy. W porównaniu z notowaniami z 7 listopada, wszyscy trzej wiodący dostawcy obniżyli cenę diesla o równe 75 zł na metrze sześciennym. W przeliczeniu przekłada się to na hurtową obniżkę rzędu 7,5 grosza na każdym litrze tego paliwa.

Całkowite odwrócenie trendu nastąpiło z kolei na rynku benzyn, które miarowo taniały w okresie od 3 do 7 listopada. Dziś Orlen, Aramco oraz BP podnieśli hurtową cenę popularnej benzyny Pb95 o 50 zł/m³ (wzrost o 5 groszy na litrze), a w przypadku benzyny premium Pb98 podwyżki wyniosły 30 zł/m³ (3 grosze na litrze). Trzeba odnotować, że wszyscy główni gracze na rynku zareagowali niezwykle spójnie, korygując swoje cenniki o identyczne wartości.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aktualne przetasowania w krajowych rafineriach są bezpośrednią wypadkową globalnej sytuacji makroekonomicznej. Notowania ropy naftowej Brent tkwią w silnym trendzie spadkowym, tracąc w ciągu zaledwie tygodnia blisko 13 procent. Obecnie cena baryłki oscyluje w rejonach 90,93 USD. Skąd tak ostra przecena? To jednoznaczna reakcja rynków na wyniki amerykańskich wyborów połówkowych oraz rosnące nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy wierzą w układ z Iranem i uspokojenie sytuacji na szlakach handlowych w Cieśninie Ormuz, co metodycznie wymazuje z notowań surowca tzw. premię wojenną.

Krajowemu rynkowi paliw sprzyja dodatkowo bardzo mocny złoty. Kurs USD/PLN spadł w ujęciu tygodniowym o ponad 1 procent i aktualnie wynosi 3,8999, a tańszy dolar to czysty zysk z perspektywy importu. Choć branża rafineryjna wykręca obecnie świetne wyniki z marżami sięgającymi 40 USD na baryłce, światowe spadki po prostu muszą znajdować ujście w krajowym hurcie – co udowadniają choćby cięcia cen diesla. Duży wpływ na detal ma też regulacyjne ramię rządu w postaci trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej. Biorąc pod uwagę tańszy hurt, Ministerstwo Energii obniża urzędowe limity cenowe dla benzyny i diesla, co napędza obniżki na pylonach. Zupełnie inaczej zachowuje się niestety rynek LPG – autogaz drożeje w wyniku czynników sezonowych i rosnącego udziału droższego propanu w zimowych mieszankach.

Wszystkie te zjawiska zawsze potrzebują kilku dni, aby w pełni dotrzeć do detalistów. Dzisiejsze wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają ogromną nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu, podczas gdy zwyżkująca benzyna może niebawem wyhamować swój spadkowy trend na stacjach benzynowych.

Treść stworzona przy użyciu AI.