• W 2026 roku ceny rogali świętomarcińskich są stabilne: średnio 37,80 zł/kg w dyskontach i 57,01 zł/kg w cukierniach, bez znaczących podwyżek.

• Duża różnica w cenie (prawie 20 zł/kg) wynika z odmiennych strategii handlowych sklepów i wyższej jakości składników używanych w cukierniach.

• Rogal świętomarciński to produkt chroniony certyfikatem UE od 2008 roku, z dokładnie określoną recepturą i tradycją sięgającą 1891 roku w Poznaniu.

• Artykuł wyjaśnia, co musi zawierać oryginalny rogal i dlaczego ten wielkopolski przysmak jest tak mocno związany z regionem.

Ceny rogali świętomarcińskich w 2026 roku. Sprawdzamy dyskonty i cukiernie

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czekają na 11 listopada, by zjeść tradycyjnego rogala świętomarcińskiego. Wygląda na to, że w tym roku wielkich podwyżek nie będzie. Jak wynika z danych zebranych przez aplikację PanParagon, która analizuje paragony ze sklepów w całej Polsce, ceny są bardzo zbliżone do tych z zeszłego roku.

Jeśli planujesz kupić rogale w dyskoncie, musisz przygotować się na wydatek rzędu 37,80 zł za kilogram. To niemal identyczna kwota jak w 2025 roku, kiedy kilogram kosztował 37,70 zł. Widać więc, że popularne sieci handlowe utrzymały ceny na bardzo podobnym poziomie.

Inaczej sytuacja wygląda w cukierniach. Tam za ten sam przysmak trzeba zapłacić więcej. Średnie ceny rogali świętomarcińskich w cukierniach w 2026 roku wynoszą 57,01 zł za kilogram. To niewielki wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy mediana ceny wynosiła 55,27 zł. Różnica w cenie między dyskontem a cukiernią to prawie 20 zł na kilogramie.

Skąd biorą się różnice w cenach? Strategia sklepów i jakość składników

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego rogal z cukierni jest o tyle droższy od tego z supermarketu. Odpowiedź jest dość prosta i składa się z dwóch części.

Po pierwsze, chodzi o strategię handlową. Duże sieci sklepów często traktują rogale świętomarcińskie jako produkt promocyjny. Sprzedają je taniej, czasem nawet po kosztach, by przyciągnąć klientów do sklepu. Liczą na to, że skoro już wejdziesz po rogale, to przy okazji zrobisz też inne, większe zakupy. To klasyczny "wabik", który po prostu ma działać na naszą psychikę.

Po drugie, i to jest chyba ważniejsze, chodzi o jakość. Eksperci z aplikacji PanParagon wyjaśniają to wprost:

Wyższe ceny w cukierniach wynikają głównie z innego procesu produkcji oraz jakości składników. To produkt o nieco innym charakterze niż wypieki dostępne w supermarketach. Różnica w jakości może być więc zauważalna, a wyższa cena w pełni uzasadniona.

Mówiąc prościej: rzemieślnicze cukiernie często używają lepszych składników, a sam proces wypieku jest bardziej pracochłonny. Stąd wyższa cena, za którą często idzie po prostu lepszy smak i jakość. Jeśli więc zależy Ci na autentycznym smaku, wyższa rogale świętomarcińskie cena 2026 w cukierni może być w pełni uzasadniona.

Wielkopolski przysmak. Tradycja i chroniona receptura

Choć rogale można kupić w całej Polsce, to bez wątpienia jest to przysmak najmocniej związany z Wielkopolską. Potwierdzają to dane z paragonów. W okresie od końca października do 11 listopada 2025 roku rogale świętomarcińskie pojawiały się na 4,35% paragonów w Wielkopolsce. W pozostałych regionach kraju było to zaledwie 1,64%.

Tradycja jest tak silna, że od 2008 roku oryginalny poznański rogal świętomarciński jest produktem chronionym przez Unię Europejską. Oznacza to, że nie każdy może go produkować. Cukiernie, które chcą używać tej nazwy, muszą zdobyć specjalny certyfikat i trzymać się ściśle określonej receptury. Co musi znaleźć się w takim rogalu?

Ciasto: półfrancuskie na bazie margaryny.

półfrancuskie na bazie margaryny. Nadzienie: to serce rogala. Składa się z białego maku, cukru, okruchów ciasta biszkoptowego, masy jajecznej, tłuszczu, rodzynek, orzechów, owoców kandyzowanych (np. gruszki lub skórki pomarańczowej) i aromatu migdałowego.

Sama tradycja sięga aż 1891 roku. Wtedy to proboszcz poznańskiej parafii św. Marcina, ksiądz Jan Lewicki, poprosił wiernych, by zrobili coś dobrego dla biednych. Cukiernik Józef Melzer odpowiedział na ten apel, piekąc rogale i rozdając je ubogim. Bogatsi mogli je kupić, a zebrane pieniądze przeznaczano na pomoc potrzebującym. Zwyczaj ten przetrwał do dziś, a 11 listopada stał się najsłodszym dniem w roku, nie tylko w Poznaniu.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI POCZĄTKIEM KOŃCA TUSKA?