Hurtowe ceny paliw 14.09.2026. Czas na oddech po weekendowych podwyżkach?

Ceny hurtowe paliw na 14.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Poniedziałkowy poranek nie przyniósł zmian w cennikach krajowych rafinerii oraz międzynarodowych importerów. Ponieważ data ostatnich notowań jest starsza niż dzisiejsza, w mocy pozostają cenniki opublikowane 12 września. Sytuacja na rynku hurtowym jest obecnie zablokowana na weekendowych poziomach, co pozwala nam dokładnie przyjrzeć się obowiązującym, wysokim już ofertom poszczególnych koncernów.

Aktualne ceny netto za 1000 litrów (w temperaturze referencyjnej 15 st. C) prezentują się następująco:

Orlen: benzyna Pb95 – 6123 zł, benzyna Pb98 – 6893 zł, olej napędowy (ON) – 7278 zł.

benzyna Pb95 – 6123 zł, benzyna Pb98 – 6893 zł, olej napędowy (ON) – 7278 zł. Aramco: benzyna Pb95 – 6121 zł, benzyna Pb98 – 6892 zł, olej napędowy (ON) – 7280 zł.

benzyna Pb95 – 6121 zł, benzyna Pb98 – 6892 zł, olej napędowy (ON) – 7280 zł. BP Europa: benzyna Pb95 – 6123 zł, benzyna Pb98 – 6893 zł, olej napędowy (ON) – 7278 zł.

Zestawienie powyższych danych jasno pokazuje, że na początek tygodnia najtańszą benzynę Pb95 oraz Pb98 oferuje w hurcie Aramco. Z kolei w przypadku kluczowego dla transportu oleju napędowego (ON) najbardziej atrakcyjne oferty posiadają obecnie Orlen oraz BP Europa.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Z uwagi na brak poniedziałkowej rewizji cenników, na rynku nie obserwujemy dziś bieżących ruchów cenowych – brakuje zarówno podwyżek, jak i obniżek. Obecny moment można określić jako czas nerwowego wyczekiwania i obserwacji niestabilnego rynku globalnego. Aby jednak w pełni zrozumieć sytuację, z którą mamy obecnie do czynienia, należy spojrzeć na trend z ostatnich dni roboczych.

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia polski rynek hurtowy doświadczył silnych fal wzrostowych, które uderzyły przede wszystkim w wyceny diesla. Między 11 a 12 września wszyscy główni gracze drastycznie podnieśli ceny. Zarówno w Orlenie, jak i w ofercie BP Europa, olej napędowy podrożał z dnia na dzień o 111 zł na metrze sześciennym, powiększając rajd trwający od środy. Niewiele ustępowało im Aramco z weekendowym skokiem rzędu 110 zł. Z kolei w przypadku benzyny Pb95 podwyżki w tym samym, krótkim okresie wyniosły odpowiednio 45 zł (Orlen i BP) oraz 44 zł na 1000 litrów (Aramco). To uświadamia, że mimo dzisiejszego zamrożenia stawek, hurtownie operują w warunkach potężnego, zbudowanego w ubiegłym tygodniu trendu wzrostowego.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Brak dzisiejszych zmian w cennikach może okazać się zaledwie ciszą przed burzą, jeśli poddamy analizie najnowsze uwarunkowania makroekonomiczne. Notowania ropy naftowej Brent znajdują się w bardzo silnym trendzie wzrostowym, przekraczając barierę 107 USD za baryłkę. W ciągu tylko jednego miesiąca surowiec podrożał o ponad 23 proc., a od początku roku odnotowano skok o zatrważające 76 proc. Motorem napędowym jest eskalacja napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie – konflikty, ataki na tankowce w Cieśninie Ormuz i na Morzu Czerwonym generują gigantyczne obawy o logistykę. Ponadto realna podaż surowca jest dławiona przez politykę cięć kartelu OPEC+, co potęguje rynkowy deficyt.

To jeszcze nie koniec złych wiadomości dla krajowych rafinerii. Koszty zakupu surowca powiększa słabnący złoty – kurs USD/PLN wynosi już ponad 3,74, budując bezpośrednią presję na wzrost kosztów. Dodatkowo w skali globalnej brakuje nie tylko samej ropy, ale i gotowych produktów naftowych. Awarie światowych rafinerii wywindowały międzynarodowe marże rafineryjne, uderzając najmocniej w hurtowe notowania deficytowego oleju napędowego. Wymienione szoki podażowe niestety nałożyły się w czasie ze zmianami prawnymi w Polsce – z początkiem września wygasł rządowy pakiet osłonowy, przywracając 23-procentową stawkę podatku VAT na paliwa. Takie skumulowanie czynników oznacza, że bez trwałego uspokojenia na Bliskim Wschodzie widmo benzyny po 8 zł i diesla po 9 zł staje się w tym roku niebezpiecznie realne.

Przełożenie uwarunkowań rynkowych na stacje paliw odbywa się z kilkudniowym opóźnieniem. Dlatego, w kontekście braku dzisiejszych zmian w notowaniach, podsumowanie dla kierowców przynosi chwilową ulgę: Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.