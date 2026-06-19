Hurtowe ceny paliw 19.06.2026. Wyraźne obniżki w rafineriach, Orlen i Aramco mocno tną cenniki

Anna Wojnowska
2026-06-19 8:56

Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźne obniżki cen hurtowych wszystkich głównych paliw w polskich rafineriach. Liderami dzisiejszych cięć w przypadku diesla są Orlen i BP, podczas gdy Aramco najmocniej zredukowało stawki za benzynę. To dobra informacja dla stacji, choć w tle rynkowej radości majaczy widmo drastycznych, lipcowych podwyżek podatkowych.

Ręka osoby wlewa paliwo do baku samochodu na stacji benzynowej, symbolizując aktualne hurtowe obniżki cen paliw. O tym, kto dziś oferuje najtańsze paliwo w Polsce, przeczytasz w najnowszych analizach na Super Biznes.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna w niebieskiej kurtce tankuje paliwo do samochodu na stacji benzynowej, trzymając pistolet paliwowy. Zdjęcie ilustruje temat hurtowych cen paliw oraz obniżek w rafineriach, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 19.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi wyraźną ulgę kupującym. Po ostatnich wahaniach obserwujemy dziś solidne korekty w dół we wszystkich najważniejszych cennikach. Poniżej prezentujemy zestawienie dzisiejszych stawek netto (w PLN/m³) u wiodących krajowych dostawców:

  • Orlen: Pb95 – 5196 zł, Pb98 – 5816 zł, ON – 5365 zł
  • Aramco: Pb95 – 5204 zł, Pb98 – 5825 zł, ON – 5356 zł
  • BP Europa: Pb95 – 5196 zł, Pb98 – 5816 zł, ON – 5365 zł

Porównując dzisiejsze oferty, widać zaciętą rywalizację o odbiorcę hurtowego. Najtańszą benzynę (zarówno podstawową Pb95, jak i premium Pb98) kupimy dziś z terminali Orlenu oraz BP Europa. Z kolei w przypadku oleju napędowego najkorzystniejszą, najtańszą ofertę przygotowało Aramco, nieznacznie wyprzedzając rynkowych konkurentów.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analizując dane z ostatnich dni, widać wyraźne załamanie trendu wzrostowego, który osiągnął swoje maksimum w okolicach 16 i 17 czerwca. W stosunku do wczorajszych notowań, rynek zalała fala znaczących obniżek na każdym rodzaju paliwa.

W przypadku benzyny 95-oktanowej najgłębszej korekty dokonało dziś Aramco, obniżając cenę aż o 62 zł na metrze sześciennym (co przekłada się na nieco ponad 6 groszy netto na litrze). Niewiele słabiej zareagowali Orlen oraz BP Europa, tnąc stawki za Pb95 o 61 zł/m³. Podobny scenariusz dotyczy benzyny Pb98, gdzie Aramco ścięło cenę o 53 zł/m³, a państwowy gigant oraz BP o 52 zł/m³.

Najwięcej powodów do zadowolenia mają dzisiaj podmioty zaopatrujące się w hurtowy olej napędowy. Liderami obniżek na tym froncie są Orlen i BP Europa, którzy zredukowali piątkowe cenniki o równe 74 zł/m³ w stosunku do wczoraj. Aramco odpowiedziało cięciem diesla rzędu 73 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Ostre spadki w polskich rafineriach to w dużej mierze pokłosie sytuacji na globalnych rynkach naftowych. Notowania ropy Brent, mimo dzisiejszego odbicia do poziomu 80,11 USD za baryłkę, w ujęciu wielodniowym znajdują się w głębokim trendzie spadkowym. W ciągu zaledwie miesiąca surowiec ten potaniał o niemal 27 procent. Światowym rynkom sprzyjają fundamentalne doniesienia geopolityczne: perspektywa tymczasowego porozumienia między USA a Iranem, powolne udrażnianie strategicznej Cieśniny Ormuz oraz czerwcowe ustalenia kartelu OPEC+, który zapowiedział luzowanie cięć i zwiększenie limitów wydobycia o 188 tysięcy baryłek dziennie. To wszystko buduje doskonałe środowisko do spadków kosztów w rafineriach na całym świecie.

Niestety, polska rzeczywistość gospodarcza skutecznie łagodzi ten rynkowy optymizm. Krajową sytuację komplikuje systematycznie słabnący złoty. Kurs USD/PLN wzrósł już do poziomu 3,7290. Drożejący dolar, będący główną walutą rozliczeniową na rynku ropy, bezpośrednio winduje koszty importu, tworząc bardzo silną barierę dla jeszcze głębszych obniżek w polskich hurtowniach.

Kluczowym elementem kształtującym politykę cenową rafinerii nie jest jednak dzisiaj ropa, a widmo drastycznych zmian regulacyjnych. Wraz z początkiem lipca wygaszony zostanie rządowy pakiet osłonowy "Ceny Paliw Niżej". Zniesienie urzędowych cen maksymalnych oraz powrót podatku VAT z 8 do 23 procent, a także wyższych stawek akcyzy, zmusza dystrybutorów do bardzo ostrożnego gospodarowania cennikiem. Powrót wyższych podatków wywołuje potężną presję na krajowy rynek, niwelując wiele korzyści płynących z globalnej przeceny ropy.

Pamiętajmy, że zmiany w stawkach hurtowych pojawiają się na pylonach stacji detalicznych z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsze wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na zauważalnie tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu, dając kierowcom krótki oddech przed nieuniknionym skokiem cen wywołanym lipcowymi zmianami podatkowymi.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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