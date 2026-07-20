Hurtowe ceny paliw 20.07.2026. Czas na oddech dla kierowców po fali silnych podwyżek

Anna Wojnowska
2026-07-20 8:46

Początek tygodnia na hurtowym rynku paliw przynosi uspokojenie sytuacji. Czołowi dostawcy na ten moment wstrzymali się z publikacją nowych cenników, utrzymując stawki z weekendu. Analizujemy, co oznacza ta chwilowa stabilizacja w kontekście rekordowo drogiej ropy naftowej i niekorzystnych wahań na rynku walutowym.

Ręka osoby trzymającej pistolet dystrybutora podczas tankowania auta. O cenach paliw przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Hurtowe ceny paliw 20.07.2026. Czas na oddech dla kierowców po fali silnych podwyżek

Ceny hurtowe paliw na 20.07.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Poniedziałkowy poranek nie przyniósł aktualizacji cenników hurtowych. Na rynku zapanowała stagnacja, a w mocy pozostają ostatnie opublikowane taryfy – z soboty (18 lipca) dla Orlenu i Aramco oraz z piątku (17 lipca) w przypadku BP Europa. Obecna sytuacja cenowa prezentuje się następująco:

  • Orlen: Pb95 - 5818 zł/m³, Pb98 - 6573 zł/m³, ON - 6295 zł/m³
  • Aramco: Pb95 - 5819 zł/m³, Pb98 - 6573 zł/m³, ON - 6304 zł/m³
  • BP Europa: Pb95 - 5782 zł/m³, Pb98 - 6564 zł/m³, ON - 6254 zł/m³

Porównując powyższe wartości, najtańszą benzynę (Pb95) oraz najtańszy olej napędowy (ON) posiada aktualnie w ofercie BP Europa. Warto jednak zaznaczyć, że wynika to bezpośrednio z braku weekendowej aktualizacji cennika u tego operatora. Biorąc pod uwagę wyłącznie rafinerie, które podały ceny z 18 lipca, minimalnie tańszy od Aramco na obu podstawowych paliwach pozostaje państwowy Orlen.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

W poniedziałek na rynku polskim obserwujemy brak zmian cenowych i okres wyczekiwania na globalne impulsy. Ceny u wszystkich dostawców pozostały na poziomie z ostatnich dni notowań. Nie oznacza to jednak zmiany długoterminowego trendu, a jedynie chwilową pauzę po bardzo dynamicznym, wzrostowym tygodniu.

Analizując cenniki zaledwie z kilku dni poprzedzających aktualną stabilizację (od 14 do 18 lipca), widać drastyczną dynamikę podwyżek. Liderem rewizji w górę był Orlen, u którego od wtorku benzyna Pb95 podrożała o 318 zł na metrze sześciennym (z 5500 do 5818 zł/m³), a olej napędowy aż o 383 zł na metrze sześciennym (z 5912 do 6295 zł/m³). Aramco dokonało niemal identycznych zmian – benzyna w górę o 318 zł/m³, a ON o 384 zł/m³. Oznacza to podwyżki w hurcie na poziomie blisko 40 groszy na litrze diesla w ciągu zaledwie 4 dni. Obecne wyhamowanie daje rynkowi chwilę na adaptację do nowych realiów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Brak poniedziałkowych zmian w cennikach hurtowych jest wyjątkiem w niezwykle napiętym obecnie otoczeniu makroekonomicznym. Z fundamentalnego punktu widzenia sytuacja sprzyja dalszemu drożeniu paliw. Ropa Brent znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, przekraczając 90 USD za baryłkę. Skok cen surowca o blisko 20 proc. w ujęciu tygodniowym to wynik drastycznej eskalacji konfliktu między USA a Iranem, co rodzi realne obawy o zablokowanie kluczowej dla rynku Cieśniny Ormuz. Z tego powodu inwestorzy w ogóle nie zareagowali na lipcową decyzję grupy OPEC+ o symbolicznym zwiększeniu podaży o 188 tysięcy baryłek dziennie.

Co więcej, na niekorzyść polskich rafinerii działa też rynek walutowy. Dolar jest silny, umocnił się od początku roku o prawie 6 proc. i obecnie utrzymuje poziom około 3,79 PLN, co drastycznie podnosi koszty importu czarnego złota. Dodatkowo w Europie, na rynku ARA, gotowe produkty paliwowe drożeją szybciej niż sama ropa naftowa w efekcie wysokich marż rafineryjnych i globalnych deficytów, a do tego nakłada się lipcowy powrót do wyższych stawek VAT na stacjach i wygaśnięcie programów osłonowych. Wszyscy analitycy są zgodni, że bez deeskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie nie można myśleć o korektach w dół, a podwyżki w hurcie z ubiegłego tygodnia przełożą się na wyższe koszty tankowania detalicznego z naturalnym opóźnieniem.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]
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