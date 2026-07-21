Hurtowe ceny paliw 21.07.2026. Skokowe podwyżki diesla, benzyna łapie zadyszkę

Ceny hurtowe paliw na 21.07.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek nowego tygodnia przyniósł wznowienie publikacji cenników u największych krajowych dostawców. Sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna. Orlen i Aramco przedstawiły dziś nowe, wyższe stawki, podczas gdy w oficjalnej ofercie BP Europa wciąż widnieją wartości utrzymane z weekendu.

Orlen: Pb95 - 5819 zł/m³, Pb98 - 6588 zł/m³, ON - 6387 zł/m³

Pb95 - 5819 zł/m³, Pb98 - 6588 zł/m³, ON - 6387 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5821 zł/m³, Pb98 - 6589 zł/m³, ON - 6401 zł/m³

Pb95 - 5821 zł/m³, Pb98 - 6589 zł/m³, ON - 6401 zł/m³ BP Europa (dane z 18.07): Pb95 - 5818 zł/m³, Pb98 - 6573 zł/m³, ON - 6295 zł/m³

Analizując zaktualizowane na dziś cenniki krajowych rafinerii, najtańszą benzynę Pb95 oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferuje obecnie Orlen. Oferta BP Europa jest wprawdzie niższa, jednak odnosi się ona do stawek z 18 lipca i nie uwzględnia poniedziałkowo-wtorkowych, wyraźnych wzrostów na rynku hurtowym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Po krótkiej, weekendowej stabilizacji dostawcy przypuścili mocny atak, drastycznie korygując w górę cenniki oleju napędowego. Bezdyskusyjnym liderem dzisiejszych podwyżek jest Aramco, które podniosło hurtową cenę diesla aż o 97 zł na metrze sześciennym w stosunku do stawek z 18 lipca. Niemal identyczny krok wykonał Orlen, doliczając do ceny ON 92 zł/m³. Te zdecydowane ruchy wpisują się w silny trend wzrostowy, który obserwujemy nieprzerwanie od 15 lipca.

Na tle szalejącego diesla, zmiany w cennikach benzyny wydają się marginalne. Orlen podniósł cenę popularnej Pb95 zaledwie o 1 zł/m³, a Aramco o 2 zł/m³. Zauważalnie więcej dodano do paliw premium – benzyna Pb98 podrożała o 15 zł/m³ w Orlenie i o 16 zł/m³ w Aramco. To swoista pauza po dynamicznych zwyżkach na benzynie z ubiegłego tygodnia, choć całkowity brak obniżek wciąż wskazuje na mocną i niesłabnącą presję kosztową na rynku.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejsze cenniki hurtowe stanowią brutalne odzwierciedlenie uwarunkowań makroekonomicznych i bezprecedensowych napięć na globalnych rynkach. Kluczowym czynnikiem jest drastyczny wzrost premii za ryzyko geopolityczne. Ropa Brent wyceniana jest dziś na 88,41 USD za baryłkę – to gigantyczny wzrost od początku roku o ponad 45%, a w ciągu zaledwie miesiąca o niemal 10%. Mimo że dzisiejsza sesja przynosi symboliczną korektę o 0,48%, rynek dusi się przez eskalację konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Militarne uderzenia na linii USA-Iran i potężne logistyczne paraliże w Cieśninie Ormuz sprawiają, że zapowiedziana przez grupę OPEC+ decyzja o zwiększeniu wydobycia o 188 tys. baryłek dziennie pozostaje bez znaczenia. Bank Goldman Sachs ostrzega już przed najgorszym scenariuszem i perspektywą osiągnięcia "wojennych" maksimów na poziomie 120 USD za baryłkę.

Sytuację polskich rafinerii pogarsza dodatkowo układ sił na rynku walutowym. Dolar osiągnął kurs 3,7929 PLN. Choć z perspektywy ostatnich dni złoty delikatnie zyskuje, to trend długoterminowy jest bezlitosny – amerykańska waluta podrożała od początku roku o blisko 5,7%. Połączenie tak drogiej ropy i relatywnie silnego dolara bezpośrednio winduje tabele hurtowe Orlenu i Aramco. Cały polski rynek paliwowy wciąż konsumuje ponadto lipcowy szok regulacyjny związany z ostatecznym wygaśnięciem tarczy CPN, przywróceniem 23-procentowego VAT i końcem cen maksymalnych. Ministerstwo Energii zaledwie monitoruje sytuację z boku, zapowiadając, że brak ekstremalnych załamań oznacza brak interwencji, co pozwala rynkowi kreować stawki detaliczne przekraczające 7 zł dla benzyny, z dieslem zmierzającym w stronę 7,60-7,70 zł.

Należy pamiętać, że zmiany z rynku hurtowego trafiają na pylony z opóźnieniem. Dzisiejsze skokowe podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają jedno – kierowcy nie mogą liczyć na taryfę ulgową i muszą przygotować się na bolesne, wtórne wzrosty cen diesla na stacjach jeszcze w tym tygodniu.