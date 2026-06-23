Hurtowe ceny paliw 23.06.2026. Obniżki cen benzyny w cieniu nadchodzących zmian regulacyjnych

Ceny hurtowe paliw na 23.06.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Wtorkowa sesja na polskim rynku hurtowym upływa pod znakiem zróżnicowanych cenników, ze zdecydowanym wskazaniem na spadki w segmencie benzyn. Poziom konkurencji o hurtowego odbiorcę utrzymuje się na wysokim poziomie. Poniżej prezentujemy aktualne stawki netto (PLN/m³) obowiązujące dziś u czołowych operatorów:

Orlen: Pb95 – 5225 zł, Pb98 – 5879 zł, ON – 5356 zł

Pb95 – 5225 zł, Pb98 – 5879 zł, ON – 5356 zł Aramco: Pb95 – 5240 zł, Pb98 – 5894 zł, ON – 5355 zł

Pb95 – 5240 zł, Pb98 – 5894 zł, ON – 5355 zł BP Europa: Pb95 – 5225 zł, Pb98 – 5879 zł, ON – 5356 zł

Z najnowszych danych wynika jasno, że najtańszą w hurcie benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oferują dziś wspólnie Orlen oraz BP Europa. Nieco inaczej rozkładają się siły na rynku oleju napędowego – w tej kategorii najtańszą ofertą dysponuje Aramco, wyprzedzając cenniki konkurencji zaledwie o symboliczną złotówkę na metrze sześciennym paliwa.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie wtorkowych cenników do notowań po weekendzie udowadnia, że rynek nieustannie reaguje na zmienne impulsy. Największe ruchy widoczne są na benzynie. Orlen oraz BP Europa zgodnie obniżyły dzisiaj ceny Pb95 o 13 zł/m³ (co w uproszczeniu przekłada się na około 1,3 grosza zniżki na litrze), a benzynę Pb98 o 11 zł/m³. Bardzo podobną korektę zastosowało Aramco, ścinając cenę Pb95 o 12 zł/m³, a Pb98 również o 11 zł/m³.

Odmiennie rysuje się sytuacja dla oleju napędowego. Po dynamicznych zjazdach cenowych z ubiegłego tygodnia (gdzie dla przykładu Orlen obniżył wycenę diesla z 5439 zł/m³ w czwartek do 5365 zł/m³ w piątek i 5356 zł/m³ przed weekendem), trend spadkowy wyraźnie wytracił swój impet. Cenniki ON w Orlenie oraz w BP Europa pozostały dziś zamrożone na poziomie z 20 czerwca (brak zmian), z kolei Aramco zdecydowało się na minimalną korektę w górę – wzrost wyniósł tam symboliczne 1 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aby właściwie osadzić zmiany w polskich cennikach, należy zerknąć na globalny horyzont. Na rynkach naftowych rządzi potężny trend spadkowy. Ropa Brent runęła w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 26 procent w dół, stabilizując się wokół poziomu 76,38 USD za baryłkę. Spadki te w dużej mierze napędzane są odwilżą napięć na Bliskim Wschodzie (potencjalne porozumienie na linii USA-Iran odblokowujące cieśninę Ormuz) oraz czerwcową decyzją krajów zrzeszonych w OPEC+ o pompowaniu dodatkowych 188 tysięcy baryłek surowca dziennie.

Niestety, polscy kierowcy na stacjach nie mogą liczyć na tak silne przeceny. Potężną kotwicą hamującą wyraźne spadki kosztów zakupu surowca przez rafinerie jest aktualny kurs walut. Złoty od miesiąca osłabia się względem amerykańskiej waluty (wzrost pary USD/PLN o ponad 2,6 proc., dziś na poziomie 3,7491), a to w dolarach rozliczana jest każda tona czarnego złota docierająca do Europy. Drożejący dolar jest obecnie najsilniejszym naturalnym buforem trzymającym hurt przed znacznie głębszymi obniżkami.

Warto pamiętać, że na polskim rynku decydującą rolę zaczynają grać czynniki o charakterze polityczno-fiskalnym. Od 23 czerwca wygasają dotychczasowe maksymalne ceny paliw (5,98 zł/l dla Pb95 i 6,11 zł/l dla diesla). Analitycy alarmują, że wchodzące z początkiem lipca wycofanie mechanizmów osłonowych i preferencyjnych stawek VAT obciąża cały łańcuch dostaw ryzykiem znaczących wzrostów. Chociaż dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na odrobinę tańsze tankowanie benzyny jeszcze w tym tygodniu, powrót pełnych obciążeń podatkowych na stacje oznacza, że kierowcy powinni mentalnie przygotować się na nadciągającą presję wzrostową przy dystrybutorach.