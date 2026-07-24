Hurtowe ceny paliw 24.07.2026. Drastyczne podwyżki cen diesla, kosmetyczne korekty na benzynie

Ceny hurtowe paliw na 24.07.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Piątkowa sesja przynosi wyraźną dynamikę zmian w cennikach polskich rafinerii. Obserwujemy silne wzrosty kosztów hurtowych w segmencie oleju napędowego, podczas gdy rynek benzyn szuka stabilizacji. Należy zaznaczyć, że w dzisiejszym zestawieniu uwzględniono najnowsze dostępne dane dla BP Europa, które pochodzą z 23 lipca.

Oto jak kształtują się dzisiejsze ceny netto [zł/m³] u wiodących dostawców:

Orlen: Pb95 - 5803 zł/m³, Pb98 - 6594 zł/m³, ON - 6565 zł/m³

Pb95 - 5803 zł/m³, Pb98 - 6594 zł/m³, ON - 6565 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5804 zł/m³, Pb98 - 6595 zł/m³, ON - 6570 zł/m³

Pb95 - 5804 zł/m³, Pb98 - 6595 zł/m³, ON - 6570 zł/m³ BP Europa (dane z 23.07.2026): Pb95 - 5797 zł/m³, Pb98 - 6606 zł/m³, ON - 6488 zł/m³

Analizując dzisiejsze, zaktualizowane oferty, widzimy bardzo wyrównaną walkę rynkową. Najtańszą benzynę Pb95, Pb98 oraz najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy dziś w ofercie Orlenu. Rodzimy koncern zaledwie o 1 zł/m³ wyprzedza ofertę Aramco w przypadku obu rodzajów benzyny oraz o 5 zł/m³ w przypadku oleju napędowego.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Zestawienie dzisiejszych stawek z poprzednimi dniami jednoznacznie pokazuje, że rynek zdominował gwałtowny trend wzrostowy w segmencie diesla. Liderem największej podwyżki w naszym zestawieniu jest dzisiaj Orlen, który z dnia na dzień podniósł ceny hurtowe oleju napędowego aż o 77 zł na metrze sześciennym. Tuż za nim plasuje się Aramco ze skokiem ceny ON na poziomie 70 zł/m³.

Odmienny scenariusz realizuje się w segmencie benzyn. Obaj wiodący dostawcy wprowadzili bardzo podobne, marginalne podwyżki dla podstawowej benzyny Pb95: w Orlenie zdrożała ona o 6 zł/m³, a w Aramco o 7 zł/m³. Równocześnie obserwowaliśmy potanienie benzyny premium Pb98. To właśnie na tym paliwie odnotowano dziś najgłębszą obniżkę – Orlen zredukował stawkę o 12 zł/m³, a Aramco obcięło cenę o 11 zł/m³.

W przypadku BP Europa brakuje aktualnego cennika na dzień 24 lipca. Warto jednak zauważyć, że czwartkowa aktualizacja (23.07) u tego dostawcy idealnie wpisywała się w obecny trend rynku hurtowego – przyniosła wzrost ceny diesla o 60 zł/m³ oraz korektę cen Pb95 w dół o 33 zł/m³ względem środy.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Uwarunkowania makroekonomiczne wywierają olbrzymią, negatywną presję na polskie rafinerie. Notowania ropy Brent pną się w górę i oscylują w granicach niemal 100 dolarów za baryłkę (obecnie 99,67 USD). Pomimo minimalnej, bieżącej korekty, w ciągu ostatniego miesiąca surowiec ten podrożał aż o 30 procent. Zasadniczym powodem takiej eskalacji cen jest dramatyczny rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie. Uderzenia w saudyjskie tankowce, morska blokada na Morzu Czerwonym oraz narastające ryzyko zablokowania Cieśniny Ormuz w naturalny sposób zmuszają armatorów do planowania dłuższych tras transportowych, podsycając rynkowy strach o stabilność dostaw ze strony państw OPEC+.

Niestety, krajowemu rynkowi nie sprzyja również otoczenie walutowe. Złoty odczuwalnie osłabł względem dolara – kurs pary USD/PLN przebił pułap 3,8007, co oznacza spadek wartości polskiej waluty o niemal 4,7 procent na przestrzeni ostatniego kwartału. Ucieczka kapitału do tzw. „bezpiecznych przystani” w okresie napięć wojennych i twarda, restrykcyjna polityka amerykańskiego banku centralnego (Fed) wzmacniają pozycję dolara. To tworzy zabójczą dla portfeli mieszankę: kupujemy potwornie drogą ropę za drogiego dolara. Dodatkowo, rynkiem wstrząsnęło niedawne wygaśnięcie programu osłonowego (Pakietu CPN) z końcem czerwca 2026 roku. Powrót pełnych stawek VAT, opłaty paliwowej i akcyzy gwałtownie przeniósł ceny detaliczne poza barierę 7 złotych za litr, a rząd z uwagi na deficyt i zbrojenia wyklucza przywrócenie ulg podatkowych.

Pamiętajmy, że wszelkie wahania cen hurtowych na rynku docierają do dystrybutorów na stacjach z odpowiednim opóźnieniem. Dzisiejsze wyraźne i ostre podwyżki w cennikach hurtowych dają jasny sygnał, że w obliczu braku trwałej deeskalacji na Bliskim Wschodzie kierowcy muszą przygotować się na kolejne, systematyczne wzrosty cen na pylonach stacji paliw, szczególnie podczas tankowania diesla.