Hurtowe ceny paliw 27.08.2026. Aramco tnie ceny diesla, minimalne wzrosty na benzynie

Ceny hurtowe paliw na 27.08.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja przyniosła bardzo wyraźne i dynamiczne zróżnicowanie w cennikach czołowych rafinerii w Polsce. O ile w przypadku podstawowej benzyny Pb95 mamy do czynienia z drobnymi korektami w górę, o tyle olej napędowy i benzyna premium tanieją na potęgę.

Orlen: Pb95 - 5787 zł/m³, Pb98 - 6529 zł/m³, ON - 6520 zł/m³

Pb95 - 5787 zł/m³, Pb98 - 6529 zł/m³, ON - 6520 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5789 zł/m³, Pb98 - 6528 zł/m³, ON - 6518 zł/m³

Pb95 - 5789 zł/m³, Pb98 - 6528 zł/m³, ON - 6518 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5787 zł/m³, Pb98 - 6529 zł/m³, ON - 6520 zł/m³

W dzisiejszym, porannym zestawieniu najtańszą benzynę Pb95 oferują ex aequo Orlen oraz BP Europa. Z kolei kierowców pojazdów z silnikiem wysokoprężnym oraz aut sportowych ucieszy postawa Aramco, które przedstawiło dziś najbardziej konkurencyjną ofertę rynkową dla oleju napędowego (ON) oraz benzyny premium (Pb98).

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza cenników z 27 sierpnia w odniesieniu do dnia wczorajszego ujawnia interesujące decyzje dostawców. Zdecydowanym liderem obniżek zostało Aramco. Koncern ten ściął cenę oleju napędowego aż o 98 zł na każdym metrze sześciennym (co przekłada się na blisko 10 groszy na litrze hurtowo) oraz benzyny Pb98 o 19 zł/m³. Paradoksalnie to samo Aramco najmocniej podniosło dziś cenę popularnej benzyny Pb95, dokładając do ceny 3 zł/m³.

Orlen i BP Europa odpowiedziały na rynek w sposób niemal identyczny, obniżając cenę diesla o 97 zł/m³, a benzyny Pb98 o 17 zł/m³. Równolegle obaj gracze nieznacznie zrewidowali w górę ceny Pb95 (o 2 zł/m³). Spoglądając na szerszy horyzont, warto odnotować gwałtowne załamanie cen oleju napędowego zapoczątkowane 22 sierpnia. Jeszcze pięć dni temu średnie stawki w hurcie wynosiły dla tego paliwa blisko 6749 zł/m³. Oznacza to, że w niecały tydzień ceny poszybowały w dół o ponad 230 zł na tysiącu litrów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Bieżące rewizje w cennikach hurtowych są bezpośrednim echem wyjątkowo korzystnej dla polskich importerów sytuacji makroekonomicznej. Notowania ropy naftowej Brent utkwiły w stabilnym trendzie spadkowym – w ciągu ostatniego miesiąca surowiec staniał o blisko 13%, schodząc do poziomu 85,75 USD za baryłkę. Za tą gwałtowną wyprzedażą stoją postępy w dyplomatycznych negocjacjach na Bliskim Wschodzie, w które zaangażowano Iran i Oman. Usunięcie tak zwanej premii za ryzyko geopolityczne w połączeniu z widmem ewentualnej nadwyżki podażowej wywołanej wstrzemięźliwością kartelu OPEC+ tworzy solidny nacisk na obniżki.

Ten sprzyjający fundament jest mocno potęgowany przez pozycję polskiej waluty. Kurs dolara amerykańskiego do złotego (USD/PLN) zsunął się do poziomu 3,6980. Miesięczne, 2,6-procentowe umocnienie złotego, zestawione z rynkową deprecjacją ropy, potężnie ścina koszty po stronie polskich rafinerii. Pamiętajmy również, że krajowy rynek do końca sierpnia 2026 roku funkcjonuje w reżimie obniżonego do 8% podatku VAT oraz limitów maksymalnych cen detalicznych na pylonach.

Dzisiejsze, ogromne obniżki w cennikach hurtowych dają realną nadzieję na zauważalnie tańsze tankowanie diesla na stacjach jeszcze w tym tygodniu.