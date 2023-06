Iga Świątek ma własny napój. Wiemy jak smakuje!

Iga Świątek z własnym napojem! Jakie smaki będą dostępne?

W skład IGA Team, poza samą tenisistką wchodzą Tomasz Wiktorowski, Daria Abramowicz oraz Maciej Ryszczuk. To właśnie oni wraz z Igą Świątek są współtwórcami nowego produktu marki OSHEE – OSHEE Vitamin Water z wodą kokosową. Jest to woda wzbogacona o witaminę C, witaminę B6, niacynę, biotynę oraz elektrolity: magnez i potas. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach smakowych - cytryna-limonka oraz truskawka-melon.

"Na najwyższym poziomie wszystko ma znaczenie. Wraz z rozwojem uczyłam się dużo o sobie i swoim ciele. Bez dwóch zdań to co jem i to co piję, jest moim paliwem. Bez tego grając turnieje tydzień po tygodniu, byłoby trudno wygrywać i się regenerować" - powiedział Iga Świątek cytowana przez portal dlahandlu.pl podkreślając, że równie istotne jest dla niej ograniczenie cukru choć nie stosuje żadnej restrykcyjnej diety. Fizjoterapeuta mistrzyni Maciej Ryszczuk zaznaczył również, że "w trakcie gry temperatura ciała rośnie, a obniżamy ją dzięki piciu wody". To właśnie on był w dużej mierze odpowiedzialny za dobór składników w napoju.

Kiedy produkt trafi na sklepowe półki?

Produkty pojawią się na półkach sklepowych już na początku lipca na wszystkich rynkach, na których Oshee jest dostępne i na które wkrótce wejdzie. Jego tworzenie zajęło ok. 6 miesięcy - informuje portal dlahandlu.pl.

"Tworzenie własnego produktu razem z Oshee i moim zespołem było bardzo fajnym doświadczeniem. Selekcja smaków i dzielenie się zespołowo subiektywnymi wrażeniami to była najciekawsza część tego procesu. Podoba mi się, że woda witaminowa zawiera naturalną wodę kokosową, która ma izotoniczne właściwości i nadaje egzotycznego smaku. Owoce gwarantują orzeźwienie. Ja już wiem, że będzie to mój ulubiony produkt Oshee" - podkreśliłą Iga Świątek cytowana przez portal dlahandlu.pl.

