II Kongres Krakowskich Przedsiębiorców już za nami

Wśród prelegentów byli między innymi: Andrzej Domański - Minister Finansów, Aleksander Miszalski - poseł RP, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy.

Sukcesja firm jednorodzinnych, zrównoważona turystyka, transformacja energetyczna, polskie start-upy na zagranicznych rynkach – między innymi tych tematów dotyczyły debaty eksperckie. Rozmawiano też o ESG i raportowaniu niefinansowym. Zdaniem uczestników dyskusji mniejsze firmy powinny wprowadzić ten standard jak najszybciej zyskując przewagę konkurencyjną, jeszcze zanim stanie się to ich obowiązkiem. Duże firmy już teraz premiują dostawców, którzy spełniają te wymogi. Ponadto warto zauważyć, że raportowanie łańcucha dostaw wpływa na poprawę jakości produktów zagranicznych na polskim rynku.

Poza tym rozmawiano też o sztucznej inteligencji w biznesie, według obecnych na wydarzeniu ekspertów AI nie zastąpi całkowicie ludzi, ale firmy korzystające z tych technologii zastąpią firmy obecne na rynku, które ze sztucznej inteligencji nie korzystają.

Z kolei panel o rzemiosłach pokazał w jak trudnej sytuacji znalazła się ta branża. Liczba uczniów szkół branżowych w Polsce spadła z 250 do 80 tysięcy. Sektor jest skrajnie niedoinwestowany, na przyuczanie do zawodu środki są symboliczne, a po drodze napotyka się na wiele wyzwań.

- II Kongres Krakowskich Przedsiębiorców był przestrzenią do networkingu, ale przede wszystkim do rozmów i merytorycznych dyskusji. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom, moderatorom, prelegentom i partnerom bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Za chwilę zaczynamy prace nad kolejną edycją Kongresu Krakowskich Przedsiębiorców. Zapraszamy do udziału - czytamy w komunikacie podsumowującym Kongres.

Parterami wydarzenia byli:

Partner Strategiczny - InPost

Partner Główny - Philip Morris Polska

Partner - STRABAG

CKF 13 Centrum Konferencyjne FabrycznaCreative Group 303

MAIS Group

Ster - Centrum Żeglugi Wiślanej

J. Dauman Group

Eurokreator

Termy Krakowskie Błonia

K&K Consulting

Art-React

Heuresis - Zrównoważony HR, Doradztwo, studia i szkolenia

OliEdu Fundacja Edukacji Obywatelskiej

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Izba Gospodarcza RH plus

Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business"

Ogólnopolska Karta Seniora

Stowarzyszenie MANKO

Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych

Krakowska Izba Turystyki

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

LoveKraków.pl

KRKnews.pl

Głos Seniora

Super Biznes

