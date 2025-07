Przedsiębiorcy muszą zwrócić pieniądze

Kilkanaście tysięcy małych i średnich firm musi przygotować się na zwrot środków z tytułu pomocy publicznej związanej z mrożeniem cen energii. Jak informuje „Rzeczpospolita”, przedsiębiorcy nie dopełnili kluczowego obowiązku w wyznaczonym terminie.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), którzy korzystali z niższych cen energii w drugiej połowie 2024 roku, mieli czas do końca czerwca 2025 roku na rozliczenie się z ubiegłorocznego wsparcia. Umożliwiło im ono korzystanie z zamrożonych stawek za prąd. Kluczowe było przedstawienie swojemu sprzedawcy energii informacji potwierdzającej, że pomoc rzeczywiście im przysługiwała. Niestety, nie wszyscy zdążyli na czas.

Konsekwencje niedopełnienia formalności

Co grozi firmom, które nie złożyły wymaganych dokumentów do końca czerwca? Sprzedawca energii będzie zmuszony dokonać korekty rozliczeń za drugie półrocze 2024 roku. Oznacza to, że przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy ceną maksymalną 693 zł/MWh a ceną określoną w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

Co więcej, do tej kwoty zostaną doliczone ustawowe odsetki, które narosły od dnia dokonania pierwotnego rozliczenia. Sprzedawcy energii ostrzegają, że konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe.

Wysokość kar może zaskoczyć

Szacuje się, że kwoty do zwrotu mogą sięgać nawet 50 tys. zł lub więcej, nie wliczając odsetek. „Rzeczpospolita” zwróciła się do największych sprzedawców energii z pytaniem o skalę problemu.

PGE Obrót, Energa Obrót, Tauron i Enea poinformowały, że ostatecznie około 90% ich klientów uprawnionych do pomocy publicznej złożyło wymagane dokumenty. Oznacza to, że pozostałe 10% musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Co zrobić, aby uniknąć problemów?

Przede wszystkim, należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim sprzedawcą energii i wyjaśnić sytuację. Być może istnieje jeszcze możliwość polubownego załatwienia sprawy. Warto również dokładnie przeanalizować umowę sprzedaży energii i sprawdzić, jakie są procedury w przypadku niedotrzymania terminów.

