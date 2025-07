Nowy przedmiot w szkołach od września! Rodzice będą decydować, czy dzieci będą na niego chodzić

Warszawa przygotuje się do wprowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach

Szkoły przygotowują się do wprowadzenia nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej, który zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Choć zajęcia mają ruszyć już we wrześniu, ostateczna liczba uczniów, którzy wezmą w nich udział, pozostaje nieznana. Decyzja należy do rodziców i pełnoletnich uczniów, a „Gazeta Wyborcza” donosi, że szkoły w stolicy są gotowe na różne scenariusze.

Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą miały charakter nieobowiązkowy. Mimo to, jak informuje „GW”, warszawskie szkoły zaplanowały ponad 160 etatów dla nauczycieli w szkołach podstawowych oraz dodatkowe 90 w szkołach średnich. Nowy przedmiot będą mogli prowadzić m.in. nauczyciele wychowania do życia w rodzinie oraz biologii.

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za edukację, podkreśla, że dokładne dane dotyczące liczby uczniów zostaną zebrane dopiero pod koniec września. Wynika to z faktu, że rozporządzenie wprowadzające przedmiot pojawiło się stosunkowo późno – 9 kwietnia, a zacznie obowiązywać 1 września.

Rodzice będą mogli zwolnić dzieci z edukacji zdrowotnej

Zaskakujące jest, że rozporządzenie nie przewiduje zbierania od rodziców deklaracji udziału w zajęciach. Zamiast tego, rodzice mają możliwość złożenia rezygnacji.

- Zgodnie z przepisami rodzice nie składają deklaracji udziału. Mogą jednak złożyć rezygnację. Dyrektorzy natomiast wstępnie planują udział w edukacji zdrowotnej wszystkich uczniów i tak przygotowują liczbę nauczycieli – tłumaczy Renata Kaznowska. Dodaje również, że w każdym roku szkolnym dyrektorzy zorganizują co najmniej jedno spotkanie informacyjne dla rodziców i pełnoletnich uczniów.

Czego dotyczy nowy przedmiot, edukacja zdrowotna?

Nowy przedmiot został podzielony na 10 działów tematycznych, obejmujących szeroki zakres zagadnień. Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat:

Aktywności fizycznej i zdrowia fizycznego

Zdrowia psychicznego

Uzależnień, w tym uzależnień cyfrowych

Lekcje będą obowiązywać w klasach IV–VIII w szkołach podstawowych oraz w klasach I–III liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. W szkołach podstawowych przewidziano jedną godzinę tygodniowo, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – jedną godzinę tygodniowo w klasach I i II, II i III lub I i III. Zajęcia będą organizowane w klasach lub grupach międzyklasowych.

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej wywołało ostry sprzeciw ze strony Episkopatu, który wyraża obawy dotyczące potencjalnej deprawacji uczniów. Podobne zdanie prezentują środowiska konserwatywne i prawicowe. Krytycy argumentują, że niektóre treści mogą być nieodpowiednie dla młodzieży i podważają tradycyjne wartości.

