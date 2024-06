Ikea oferuje pracę z wysokimi zarobkami. Obowiązki to gra na komputerze

QUIZ PRL. Kto chodził wtedy do szkoły, musi to pamiętać! 15/15 tylko dla prymusów

16 dolarów za godzinę grania na komputerze dla Ikei – warunki ofert

Oferta dobrze płatnej gry komputerowej dla Ikei jest niestety ograniczona terytorialnie – tylko dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Można jedynie snuć optymistyczne domysły, że może kiedyś podobna rekrutacja pojawi się również nad Wisłą.

Zakres ilościowy również ograniczony. Pracę marzeń w Ikei otrzyma jedynie 10 osób. Serwis time.com opisał jak ma wyglądać zatrudnienie z obowiązkiem gry komputerowej ze stawką 16.48 USD za godzinę.

Gra Roblox umożliwia odzwierciedlenie rzeczywistości. W tym przypadku – dnia codziennych obowiązków w Ikei. Chodzi jednak o symulacje, a nie pracę zdalną.

- Jest wiele sposobów na rozwój w Ikei, o to chodzi w Ikea na Roblox – zadeklarował Darren Taylor, pełniący funkcję managera meblowej sieci sklepów.

Zatrudnieni w wirtualnej symulacji Ikei mają mieć możliwość zmiany pełnionych ról, przechodzenia do innych działów oraz rozwoju w każdym kierunku, jaki zapragną. Również obsługi restauracyjnej w ramach Ikea Bistro.

Proces rekrutacji obejmie wysłanie CV, kandydaci mogą przesłać również video. Po dokonaniu wstępnej selekcji, kolejny etap rekrutacji obejmie video rozmowę.

Ikea wśród liderów innowacyjnych rozwiązań – w Polsce zaoferowali rabaty za niepotrzebne meble

W kwietniu obecnego roku Ikea zdecydowała się na niecodzienną „promocję”. W wybranych terminach można było oddawać niepotrzebne meble w zamian za kod rabatowy 50 zł.

- Przywieź graty, zbierz rabaty. Czasem naprawa nie wystarczy. Gdy na nic zdały się wysiłki domowych majsterkowiczów, pozostaje tylko jedno: pozbyć się zniszczonych mebli. Dobrze jest zrobić to mądrze! Oddając do IKEA meble nienadające się już do użytkowania, zyskasz podwójnie. Dasz im szansę na recykling i otrzymasz kod rabatowy o wartości 50 zł na zakupy w IKEA – reklamowała sieć na swojej stronie.

Pozostaje liczyć na to, że Polski oddział Ikei zaoferuje w przyszłości również w Polsce innowacyjne stanowiska pracy.

