Ile kosztują prace związane z utrzymaniem domu? Ta kobieta to sprawdziła

Ilona Kostecka, blogerka i autorka książek dla dzieci, postanowiła obliczyć, ile naprawdę kosztowałoby zastąpienie żony. Podane przez nią kwoty są zaskakujące. Według analizy Kosteckiej, sprzątanie mieszkania o powierzchni 50 m² kosztowałoby około 150 zł, a posiadłości o powierzchni 200 m² nawet 500 zł. Na tej podstawie influencerka obliczyła, że codzienne sprzątanie domu wyniosłoby około 15 tys. zł miesięcznie, co daje ponad 182 tys. zł rocznie.

Co z kwestią opieki łóżkowej? Pracownice seksualne zarabiają około 200 zł za godzinę. Ale ile zarabia opiekunka dzieci? Według Kosteckiej, średnie miesięczne zarobki niani wynoszą około 5 tys. zł, co w skali roku daje 60 tys. zł. Kolejnym aspektem obowiązków żony zajmującej się domem jest gotowanie. Mediana zarobków kucharek w Polsce wynosi około 4,3 tys. zł miesięcznie, co daje 51,6 tys. zł rocznie.

Podsumowując, zastąpienie kobiety w jej obowiązkach domowych kosztowałoby partnera aż 26,9 tys. zł miesięcznie i aż 322,9 tys. zł rocznie, według obliczeń Ilony Kosteckiej. Te kwoty dają do myślenia i pokazują ogrom wartościowej pracy, jaką wykonują kobiety w domu.

