Ceny warzyw szaleją. Nie tylko papryka jest coraz droższa. Jest nowy lider

Ogórki kwaszone jeszcze rok temu kosztowały na targowisku w Broniszach 1,5 zł za kg. Teraz to jest już 9 zł za kg. Rok temu papryka kosztowała 11,4 zł za kg. Teraz to już 22 zł, a bywa dużo droższa. Na targowisku w Broniszach, w którym zaopatruje się wielu handlowców z Warszawy, 2 marca 2022 r. cena kg ogórka wynosiła średnio 1,5 zł. 2 marca 2023 r. było to już o 500 proc. więcej. Papryka czerwona i żółta kosztowały rok temu 6,25 zł. Teraz to już 19 zł. O złotówkę zdrożała kapusta pekińska - z 2,25 na 3,25 zł. Ale najbardziej podrożały pomidory. Te importowane, bo krajowych prawie w Broniszach nie ma, kosztują 15 zł/kg. To wzrost o prawie 1000 proc.! Jak informuje businessinsider.pl – Bronisze zaopatrujące Warszawę są drogie, ale tendencje wzrostu cen są bardzo zbliżone w całej Polsce.

Warzywna drożyzna - dlaczego ceny tak mocno rosną?

Jak mówi Business Insiderowi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, szaleją teraz ceny tych warzyw, które są u nas uprawiane o tej porze roku w szklarniach. – „A przecież produkcja szklarniowa wymaga bardzo dużo energii. Jak wiadomo, tu ceny poszły bardzo w górę – mówi Boguta. Jak zaznacza, koszty takiej produkcji nieraz wzrosły tak bardzo, że wielu producentów po prostu z produkcji zrezygnowało”.

Sprowadzany towar z zagranicy jest drogi i jest go mniej. A dochodzą do tego coraz wyższe koszty transportu, wzrosty ceny nawozów, jak i niekorzystne warunki pogodowe do uprawy w Europie Południowej. „Nie mówiąc już o rosnących kosztach pracy czy wzroście ogólnej inflacji” – mówi Business Insiderowi Jakub Olipra, ekonomista z Credit Agricole Bank Polska.

Rekordowe ceny warzyw – kiedy będzie taniej?

Taniej powinno być kiedy rozpocznie się produkcja gruntowa. - W ujęciu miesięcznym ceny mogą spaść za ok. 1,5 miesiąca, kiedy zacznie pojawiać się produkcja krajowa. Pamiętajmy jednak, że ceny nowalijek też do niskich nie należą – komentuje Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska.

