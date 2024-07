i Autor: pixabay.com

Notowania walut

Ile kosztuje euro, dolar i funt [17.07.2024]? Kursy walut

Rośnie wartość polskiej waluty. Złoty w środę rano 17 lipca zyskał do dolara wycenianego na 3,92 zł oraz do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,39 zł. Polska waluta osłabiła się w stosunku do euro, które kosztuje 4,28 zł.