Spis treści

TOP 5 lokat bankowych – lipiec 2024

1. Lokata Powitalna dla klientów otwierających konto w banku Credit Agricole

1,5 proc. w skali roku na 180-dniowej lokacie o stałym oprocentowaniu lub 8 proc. w skali roku, jeśli spełnisz dodatkowe warunki. Minimalna kwota wpłaty: tysiąc zł, maksymalna 40 tysięcy zł. Po zakończeniu lokaty możesz ją odnowić na warunkach, które w tym czasie bank będzie miał dla standardowych lokat. Z oferty nie możesz skorzystać, jeśli miałeś/miałaś u nas konto osobiste w ciągu ostatnich dwóch lat. Promocja dotyczy wyłącznie jednej lokaty założonej w ramach konta i jest dostępna dla kont otwartych od 1 do 30 czerwca 2024 roku.

Wpłacając na lokatę 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 26,73 zł.

2. Nest Lokata Witaj w Nest Bank

Oprocentowana 7,1 proc. na 6 miesięcy, minimalna kwota wpłaty tysiąc zł, maksymalna 25 tysięcy zł. Po spełnieniu dodatkowych warunków można dostać nawet 600 zł zwrotu za zakupy w sklepach Biedronka i Lidl. Lokata przeznaczona tylko dla klientów otwierających konto.

Wpłacając na lokatę 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 23,73 zł

3. Lokata mobilna na start w VeloBank

Oprocentowanie 7 procent na 2 miesiące, kwota minimalna lokaty tysiąc złotych, maksymalna 50 tys. złotych. Co więcej, po spełnieniu określonych warunków do wzięcia jest 60 zł premii na start oraz – przez 9 kolejnych miesięcy – do 60 zł miesięcznie, dzięki 5-proc. moneybackowi (zwrotowi za płatności wykonywane kartą wydaną do konta i/lub Blikiem). Za otwarcie konta z polecenia bonus pieniężny 50 zł (należy podać kod polecenia od osoby obecnie posiadającej konto osobiste w VeloBanku).

Wpłacając na lokatę 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 23,39 zł.

4. Lokata dla ciebie. Reiffeisen Digital Bank

Lokata online na 3 miesiące – oprocentowanie 6,1 proc. w skali roku, lokata online na 6 miesięcy – oprocentowanie 6,5 proc. w skali roku, lokata online na 12 miesięcy – oprocentowanie 6,1 proc. w skali roku. Jedna lokata może wynosić minimalnie 100 zł, maksymalnie 200 000 zł. Tylko dla posiadaczy konta osobistego.

Wpłacając na lokatę 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 21,72 zł.

5. Lokata Plus. Toyota Bank

Oprocentowana 6,5 proc., na 6 miesięcy, minimalna kwota lokaty 2 tysiące zł, maksymalna 100 tysięcy. Jest to lokata dla posiadaczy konta. Maksymalnie można założyć 10 lokat.

Wpłacając na lokatę 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 21,72 zł.

TOP 5 kont oszczędnościowych – lipiec 2024

1. Rachunek Moje cele. mBank

Oprocentowanie 7,5 proc. w skali roku, okres promocji oprocentowania 3 miesiące, do 25 tys. zł na koncie. Dla otwierających e-konto osobiste. Oferta ważna do 17 09 2024 r.

Wpłacając na konto 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 25,06 zł.

2. Konto oszczędnościowe dla nowych klientów. Citibank

Oprocentowanie 7,2 proc. w skali roku. Okres promocji oprocentowania 4 miesiące, kwota objęta stawką promocyjną do 100 tys. zł, oferta ważna do 13 08 2024 r.

Wpłacając na konto 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 24.06 zł.

3. Nest Konto Oszczędnościowe. Nest Bank

Oprocentowanie 7,1 proc. w skali roku. Okres promocji oprocentowania 90 dni, kwota objęta stawką promocyjną do 100 tys. złotych. Oferta ważna do odwołania. Wpłacając na konto 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 23,73 zł.

4. Konto oszczędnościowe. Bank Pekao

Oprocentowanie 7 proc. w skali roku. Okres promocji oprocentowania 152 dni, kwota objęta stawką promocyjną do 100 tys. złotych. Oferta ważna do 30 09 2024 r.

Wpłacając na konto 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 23,39 zł.

5. Konto Mega Oszczędnościowe. Alior Bank

Oprocentowanie 7 proc. w skali roku, dla zakładających Konto Jakże Osobiste. Okres promocji oprocentowania 4 miesiące, kwota objęta stawką promocyjną do 100 tys. złotych. Oferta ważna do 31 07 2024 r.

Wpłacając na konto 2 tys. zł, po 2 miesiącach zarobisz 23,39 zł.

Oszczędzanie to nie tylko sposób na realizację planów, ale i na zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego. Sprawdź, ile możesz zyskać i gdzie najlepiej ulokować swoje oszczędności. Skorzystaj z naszego rankingu lokat i kont oszczędnościowych i pomnóż swoje pieniądze.

Konto oszczędnościowe – do czego służy?

Konto oszczędnościowe to rachunek bankowy przeznaczony do przechowywania pieniędzy i pomnażania ich dzięki odsetkom. Jest to jeden z najprostszych i najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania. Takie konto służy:

Do odkładania pieniędzy: na koncie oszczędnościowym można odkładać dowolne kwoty, zarówno małe, jak i duże.

Do pomnażania oszczędności: odsetki naliczane na koncie oszczędnościowym sprawiają, że Twoje oszczędności rosną z czasem.

Do dokonywania przelewów: z konta oszczędnościowego można dokonywać przelewów na inne konta bankowe, np. na rachunek bieżący.

Do oszczędzania na konkretny cel: konto oszczędnościowe to idealny sposób na oszczędzanie na konkretny cel, np. na wakacje, nowy samochód czy wymarzony dom.

Jak działa konto oszczędnościowe?

Zakładasz konto oszczędnościowe w wybranym banku.

Wpłacasz na konto dowolną kwotę pieniędzy.

Bank nalicza odsetki od Twoich oszczędności, zgodnie z obowiązującą w banku ofertą.

Możesz wypłacać pieniądze z konta oszczędnościowego w dowolnym momencie.

Zalety konta oszczędnościowego

Jest bezpieczne: pieniądze na koncie oszczędnościowym są objęte systemem gwarancji wypłat depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jest proste: założenie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest łatwe i nie wymaga specjalnej wiedzy.

Jest dostępne: konta oszczędnościowe oferowane są przez wszystkie banki.

Jest elastyczne: z konta oszczędnościowego można wypłacać pieniądze w dowolnym momencie.

Pozwala na pomnażanie oszczędności: odsetki naliczane na koncie oszczędnościowym sprawiają, że Twoje oszczędności rosną z czasem.

Wady konta oszczędnościowego

Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zazwyczaj niskie: w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi, np. akcjami czy obligacjami.

Odsetki od kont oszczędnościowych są opodatkowane: podatkiem od zysków kapitałowych.

Lokata – jak to działa?

Lokata bankowa to umowa między bankiem a klientem, na mocy której klient wpłaca określoną kwotę pieniędzy na określony czas, a bank zobowiązuje się zwrócić mu tę kwotę wraz z odsetkami po zakończeniu okresu umowy.

Istnieje wiele rodzajów lokat bankowych, które różnią się między sobą:

okresem trwania: lokaty krótkoterminowe (do 12 miesięcy), lokaty średnioterminowe (od 12 do 24 miesięcy) i lokaty długoterminowe (powyżej 24 miesięcy)

oprocentowaniem: lokaty o stałym oprocentowaniu, lokaty o zmiennym oprocentowaniu

możliwością wypłaty środków: lokaty z możliwością przedterminowego wypłaty środków, lokaty bez możliwości przedterminowego wypłaty środków

Jak działa lokata bankowa? Klient wybiera rodzaj lokaty i wpłaca do banku określoną kwotę pieniędzy. Bank ustala oprocentowanie lokaty i okres jej trwania. Odsetki od lokaty naliczane są na bieżąco i wypłacane klientowi po zakończeniu okresu umowy.

Zalety lokat bankowych

Są bezpieczne: lokaty bankowe są objęte systemem gwarancji wypłat depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Są proste: założenie lokaty bankowej jest łatwe i nie wymaga specjalnej wiedzy.

Są dostępne: lokaty bankowe oferowane są przez wszystkie banki.

Są zyskowne: lokaty bankowe pozwalają na bezpieczne pomnożenie oszczędności.

Wady lokat bankowych

Oprocentowanie lokat jest zazwyczaj niskie: w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi, np. akcjami czy obligacjami.

Lokaty są sztywne: nie ma możliwości zmiany warunków lokaty po jej założeniu.

Przedterminowa wypłata środków z lokaty może wiązać się z utratą odsetek: w zależności od regulaminu banku.

Lokaty bankowe to dobry sposób na bezpieczne pomnożenie oszczędności. Szczególnie polecane są osobom, które nie mają doświadczenia w inwestowaniu i szukają prostego i bezpiecznego produktu.

Co wybrać – konto oszczędnościowe czy lokatę?

Konto oszczędnościowe to jak skarpetka - zawsze pod ręką, ale z małym zyskiem. Lokata to jak skarbonka - szczelnie zamknięta, ale z gwarantowaną premią. Wybór zależy od tego, czy wolisz mieć pewność grosza na czarną godzinę, czy szansę na pomnożenie oszczędności. W obu przypadkach regularne wpłaty owocują słodkimi procentami!

Warto wiedzieć: potęga procentu składanego

Zastanawiasz się, jak zbudować stabilną przyszłość i zabezpieczyć się na starość? Rozwiązaniem jest długoterminowe inwestowanie, które wykorzystuje potęgę procentu składanego. To magiczny mechanizm, który sprawia, że Twoje pieniądze rosną niczym kula śnieżna. Odsetki naliczane są nie tylko od zainwestowanej kwoty, ale również od wcześniej wypracowanych zysków. W efekcie Twój kapitał powiększa się w przyspieszonym tempie, generując imponujące rezultaty w długoterminowej perspektywie.