Komornicy sprzedają mieszkania w internecie. Nowe prawo weszło w życie

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-12-05 11:35

Licytacja elektroniczna w egzekucji z nieruchomości jest teraz podstawowym trybem sprzedaży po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy obowiązują od 5 grudnia 2025 r., więc od dziś komornicy sprzedają mieszkania i domy online, a licytacja publiczna odbywa się tylko na wniosek wierzyciela.

Ręka trzymająca klucz do domu i breloczek w kształcie domu, symbolizujące licytacje komornicze i nowe prawo o sprzedaży mieszkań w internecie. O zmianach przepisów przeczytasz na Super Biznes.

i

  •  Od 5 grudnia 2025 r. licytacje nieruchomości odbywają się domyślnie elektronicznie, co ma usprawnić procedury i poszerzyć dostęp do ofert.
  •  E-licytacje, funkcjonujące już od kilku lat dla ruchomości, stały się standardem dla nieruchomości, chyba że wierzyciel zażąda tradycyjnej aukcji.
  •  Nowelizacja odwraca dotychczasową zasadę, czyniąc licytację elektroniczną priorytetową, a tradycyjną opcją na życzenie wierzyciela.
  •  Wprowadzone zmiany nie dotyczą spraw wszczętych przed 5 grudnia 2025 r., a ostatni przepis dotyczący rękojmi wejdzie w życie za około dwa miesiące.

Licytacja elektroniczna zamiast sali sądowej

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w piątek, wprowadza priorytet e-aukcji. Do tej pory standardem przy nieruchomościach była licytacja publiczna, a internet stosowano wyjątkowo. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy, że sprzedaż w sieci usprawni procedury, poszerzy dostęp do ofert dla kupujących z całego kraju i ograniczy koszty organizacji tradycyjnych licytacji.

Jak rozwijał się system online

Elektroniczne licytacje funkcjonują w Polsce już od kilku lat. Najpierw objęły ruchomości, m.in. samochody, po zmianach z 2017 r. i uruchomieniu systemu informatycznego. We wrześniu 2021 r. do Kodeksu postępowania cywilnego trafiły przepis umożliwiające sprzedaż nieruchomości przez internet, ale tylko na życzenie wierzyciela. W kodeksie zapisano wtedy, że „sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej przeprowadza się na wniosek wierzyciela”.

Co się zmieniło w przepisach

Od piątku zasada została odwrócona. Nowy przepis stanowi: „komornik dokonuje sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, chyba że przed uprawomocnieniem się opisu i oszacowania wierzyciel zażąda sprzedaży w drodze licytacji publicznej”. Ustawodawca doprecyzował też sytuację, gdy egzekucja dotyczy kilku wierzytelności: „Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych przez różnych wierzycieli, żądanie takie może zgłosić którykolwiek z wierzycieli”. W praktyce oznacza to, że komornik rozpocznie e-licytację automatycznie, o ile żaden z wierzycieli nie zażąda tradycyjnej aukcji.

Terminy i przepisy przejściowe

Zmiana była elementem pakietu deregulacyjnego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sejm uchwalił ustawę we wrześniu 2025 r., a podpis złożył prezydent Karol Nawrocki pod koniec października 2025 r. Sprawy z egzekucji nieruchomości wszczęte i niezakończone przed 5 grudnia 2025 r. będą prowadzone według dotychczasowych zasad. Za ok. dwa miesiące wejdzie ostatni przepis noweli dotyczący zwolnienia z obowiązku składania rękojmi w licytacji elektronicznej.  

