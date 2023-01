Ile kosztuje kajzerka? Ceny mocno poszły w górę!

Ile płacimy za kajzerkę w 2023 roku?

Kajzerki to jeden z najpopularniejszych rodzajów małych i okrągłych bułek, z charakterystycznymi pięcioma promienistymi bruzdami na wierzchu. Masa kajzerki wynosi około 50 gramów, wypiekana jest zazwyczaj z mąki pszennej, słodu, zakwasu lub drożdży, soli i wody. Kajzerki są jednym z najtańszych rodzajów pieczywa, ale rozpiętość cen tego produktu jest ogromna. W renomowanych piekarniach bułka ta potrafi kosztować nawet ok. 1 zł. W Biedronce kosztuje 33 gr, co wiemy dzięki słynnej akcji policji w Rzeszowie. A ile zapłacimy w innych dużych sieciach handlowych? Ceny kajzerek podaje portal dlahandlu.pl.Data badania: 09 grudnia 2022 - 09 stycznia 2023.

* Aldi: 0,30 zł

* Auchan: 0,32 zł

* Carrefour: 0,35 zł

* E.Leclerc: 0,37 zł

* Kaufland: 0,35 zł

* Lidl: 0,30 zł

* Netto: 0,30 zł

Ile podrożały kajzerki od stycznia 2022?

Szalejąca inflacja bardzo wpłynęła na ceny pieczywa. Zwyżki cen mąki, energii elektrycznej, gazu, kosztów transportu i pracy spowodowały wielkie podwyżki, a w tym roku będzie jeszcze drożej. Podrożał chleb, różnego rodzaju bulki w tym kajzerki. Jak podaje dlahandlu.pl - cena średnia na początku 2023 roku wynosi 0,35 zł, cena maksymalna - 0,86 zł, cena minimalna - 0,30 zł. Dla porównania - w styczniu 2022 cena średnia wynosiła 0,33 zł, maksymalna – 0,39 zł, a minimalna – 0,26 zł. Widzimy więc, że cena maksymalna aż dwukrotnie poszła poszła w górę, a poniżej o,30 zł kajzerki już nie kupimy. Pozostaje nam polować na promocje. Często duże sieci handlowe przy zakupie większej ilości sztuk mocno obniżają cenę jednostkową.

