Ile podatnika kosztowały życzenia świąteczne Morawieckiego? Wyciekły kwoty

Rekordowe koszty życzeń

Z wpisu Karbowskiego wynika, że życzenia świąteczne były promowane w internecie przez cztery dni. Kancelaria Premiera zapłaciła za to od 100 tys. do 125 tys. zł, a to z kolei przełożyło się na 2,5-3 mln wyświetleń.

Jednocześnie jak czytamy w bankier.pl, "w okresie wielkanocnym premier Mateusz Morawiecki także opublikował film, nazywany tym przez Centrum Informacyjne Rządu "orędziem", który kosztował podatników 650 tys. zł. Co ważne, mimo takiej kwoty przemówienie premiera nie zostało wyemitowane we wszystkich największych stacjach. Zobaczyli je tylko widzowie TVP, Polsatu, TV Republika i TV Trwam".

"To rekordowa kampania w tym systemie, odkąd Google udostępnia szczegóły na temat reklam politycznych" — ocenia Karbowski. Jednocześnie informuje, że przedstawione dane pochodzą z wyszukiwarki Centrum przejrzystości reklam, w której można znaleźć danego reklamodawcę.

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mateusz Morawiecki w grudniu 2022 roku w filmie opublikowanym przez KPRM na YouTube złożył wszystkim życzenia świąteczne.🎄 Promocja tego spotu w Google Ads kosztowała pomiędzy 100 000,00 a 125 000,00 zł. To rekordowa kampania w tym systemie, odkąd Google udostępnia szczegóły… pic.twitter.com/kHA9g7SmKP— Radek Karbowski (@RadekKar) July 16, 2023