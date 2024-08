Ile siatkarze dostaną za sukces na igrzyskach? Do zarobków piłkarzy im daleko

Ile siatkarze dostaną za sukces na Igrzyskach Olimpijskich?

Po raz pierwszy od 48 lat polscy siatkarze mają zapewniony medal na igrzyskach olimpijskich. Ostatni raz taki sukces udało się osiągnąć w 1976 roku, gdy zdobyli olimpijskie złoto pokonując reprezentację ZSRR 3:2. Teraz Polska znów ma szansę na złoto w finale z Francją, a w razie porażki skończy przynajmniej z olimpijskim srebrem.

Na jakie nagrody mogą w związku z sukcesami liczyć polscy siatkarze? Każdy siatkarz dostanie diament, obraz i voucher na wakacje. W przypadku złotego modelu do tego dojdzie kwota 2 mln zł (do podziału na całą drużynę), przy srebrnym medalu to 1,5 mln zł (do podziału), plus premia Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zarobki siatkarzy, a piłkarze. Mniejsze sukcesy, ale większe zarobki

Jak wypadają siatkarze w porównaniu z piłkarzami? Polscy siatkarze wygrywając w 2023 roku mistrzostwo Europy, dostali 500 tys. euro do podziału (ok, 2,16 mln zł). Z kolei piłkarze za sam awans na Euro 2024 dostali 9,25 mln euro (ponad 40 mln zł). Do tego za każde zwycięstwo w grupie, UEFA wynagradzała kadrę milionem euro, remis był nagradzany połowa tej kwoty. Czyli za remis z Francją, reprezentanci zarobili taką samą kwotę ile siatkarze za wygranie mistrzostw Europy.

Choć biorąc pod uwagę wyniki reprezentacji Polski w siatkówce i piłce nożnej, takie różnice w płacach wydawałby się skrajnie niesprawiedliwe, wynikają one z popularności dyscypliny. Piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem na świecie, cieszy się największą oglądalności, a co za tym idzie - dużo większymi kontraktami sponsorskimi, bardziej rozbudowaną infrastrukturą, marketingiem etc. To z kolei przekłada się na większe możliwości finansowe piłkarskich federacji. W efekcie nawet zespoły, które osiągają słabsze wyniki w piłce nożnej, mogą być w lepszej pozycji finansowej, niż zespoły, które osiągają sukcesy w mniej popularnych dyscyplinach, jak np. siatkówka.

Tyle w kwestii pieniędzy od federacji, warto jednak przypomnieć reprezentacji Polski za wyjście z grupy na Mundialu w Katarze w 2022 roku mieli dostać od premiera Mateusza Morawieckiego premię z publicznych pieniędzy. Według informacji Wirtualnej Polski miało być to 30 mln zł do podziału w drużynie. Ostatecznie pieniędzy nie dostali, a cała sytuacja urosła do rangi afery premiowej, która rzuciła cień na wizerunek polskiej kadry.