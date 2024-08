Ile wynosi emerytura mundurowa? Dużo więcej niż świadczenia z ZUS

Zasady wypłacania emerytur mundurowych

Zasady wypłacania emerytur mundurowych reguluje ustawa z 1994 roku. Zakład Emerytalno Rentowy wypłaca świadczenia wszystkim służbom podlegającym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

To kiedy mundurowi mogą iść na emeryturę, zależy od momentu rozpoczęcia pracy. Osoby przyjęte przed 1999 r. po 15 latach otrzymują 40 proc. ostatniej wypłaty (liczonej wraz z nagrodami i innymi składnikami wynagrodzenia). Każdy kolejny rok pracy to dla nich dodatkowe 2,6 proc., 20 lat stażu to 53 proc., a 25 lat — 66 proc. wynagrodzenia. Do tego dochodzą inne dodatki, np. za służbę w wyjątkowo trudnych warunkach.

Dla tych, którzy wstąpili do służby między 1999 a 2012 r., zasady są podobne, ale w związku z reformą systemu emerytalnego w 1999 r. mają oni jeszcze równocześnie prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jako członkowie OFE).

- "Przyznanie funkcjonariuszowi emerytury na tej podstawie możliwe jest pod warunkiem osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn" — wyjaśnia MSWiA.

Z kolei funkcjonariusze rozpoczynający służbę po 2012 r. muszą pracować przynajmniej 25 lat, by liczyć na emeryturę. Przy takim stażu wynosi ona 60 proc. ostatniej pensji i wzrasta o 3 pkt proc. wraz z każdym kolejnym przepracowanym rokiem.

Statystyczny emeryt mundurowy ma 47 lat

W 2023 r. ZER MSWiA wypłacił świadczenia ponad 173 tys. osobom, aż ponad 150 tys. stanowili mężczyźni. Zazwyczaj co roku na emeryturę przechodzi 1-2 tys. funkcjonariuszy.

Od 2010 r. na emeryturę przechodzi się średnio po 23-24 latach służby. To oznacza, że świadczenia zaczynają pobierać zazwyczaj mężczyźni przed ukończeniem 50. roku życia. W 2023 r. taki statystyczny nowy emeryt miał 47 lat.

Emerytury wyższe niż w ZUS

Z danych MSWiA wynika, że świadczenia są tutaj znacznie wyższe niż w powszechnym systemie emerytalnym, wypłacane przez ZUS. Co więcej, wypracowywane są w znacznie krótszym czasie, bo średnio w 23 lata, a nie — jak w ZUS — w 35 lub nawet 40 lat. Widać to po średniej emeryturze. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. przeciętna wysokość świadczenia wynosiła niespełna 3,5 tys. zł. W służbach mundurowych taka średnia była już 10 lat temu. Według danych MSWiA w 2014 r. wynosiła ona ponad 3,4 tys. zł. Obecnie przeciętny emeryt mundurowy otrzymuje ponad 5,5 tys. zł. To o blisko 60 proc. więcej niż w powszechnym systemie emerytalnym.