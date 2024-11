Ile zarabia 1 proc. najbogatszych w Polsce? Od średniej krajowej im daleko

Tyle trzeba zarabiać, żeby być w 10 proc. najlepiej zarabiających Polaków

Jak wylicza Business Insider, aby dołączyć do grona 10 proc. najlepiej zarabiających w Polsce w 2022 roku, należałoby zarabiać 1,73-krotność śrendiej krajowej. W 2020 roku, była to 1,72-krotność, więc sama proporcja się wiele nie zmieniła. Zakładając więc, że poziom wskaźnika się nie zmienił do teraz, to biorąc pod uwagę ostatnie przeciętne dane o wynagrodzeniach z GUS z IV kwartału ubiegłego roku (7480 zł brutto), to w teorii 10 proc. najlepiej zarabiających osiąga dochody powyżej kwoty 12940 zł brutto.

Według wyliczeń Business Insidera, na umowie o pracę to kwota wysokości 8970 netto miesięcznie, lub 108 tys. zł rocznie.

Aby być w 1 proc. najlepiej zarabiających w Polsce trzeba zarabiać pół miliona rocznie

W przypadku 1 proc. najbogatszych Polaków, jest spory problem z dostępnością danych, bo najnowsze są z 2021 roku i z nieaktualnym drugim progiem podatkowym (85 528 zł rocznego dochodu, obecnie próg wynosi 120 tys. zł), który przekroczyło 7,3 proc. podatników.

Business Insider przytacza więc jeszcze starsze dane, z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2017 roku. Wtedy też do 1 proc. najbogatszych mogły należeć osoby osiągające dochody 24,1 tys. zł brutto. Wtedy średnia krajowa wynosiła 4284 zł brutto (według GUS), więc zarobki do przekroczenia progu 1 proc. najbogatszych wynosiły 5,63-krotność średniej krajowej.

Przy założeniu, że ta proporcja utrzymała się na podobnym poziomie przez lata (tak jak w przypadku 10 proc. najbogatszych), to 5,63-krotność przeciętnej płacy z IV kwartału 2023 roku to 42,1 tys. zł brutto miesięcznie, czyli 505 tys. zł w skali roku. Jak policzył Business Insider, na umowie o pracę to ok. 25,3 tys. zł miesięcznie. Taka kwota powinna więc być wystarczająca, żeby znaleźć się w 1 proc. najlepiej zarabiających.