Zarobki doradcy podatkowego

W czasach chaosu legislacyjnego doradca podatkowy może być na wagę złota. Takich specjalistów poszukują mniejsze i duże firmy. Praca doradcy podatkowego polega głównie na udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Zawód doradcy podatkowego daje ponadto prawo do wykonywania profesji księgowego.

Podejmując pracę w zawodzie doradcy podatkowego, można liczyć na dość atrakcyjne wynagrodzenie. Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 8 590 zł brutto. Oznacza to, że połowa zarabia mnie, ale połowa więcej. Co drugi doradca podatkowy otrzymuje pensję od 7 500 zł do 10 440 zł. 25% najgorzej wynagradzanych doradców podatkowych zarabia poniżej 7 500 PLN brutto. Spora grupa może liczyć na pensję bliską 15 000 zł.

Jak zostać doradca podatkowym

Kto może pracować jako doradca podatkowy? To zawód zaufania publicznego, więc wymaga spełnienia ściśle określonych wymagań formalnych i osobistych. Osoby aspirujące do tego zawodu muszą wykazać się m.in. wyższym wykształceniem oraz specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa finansowego. Należy uzyskać pozytywny wynik z egzaminu na doradcę podatkowego. Opłata za egzamin wynosi blisko 2000 zł. Egzamin na doradcę podatkowego przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Niezbędna jest jeszcze praktyka zawodowa. Gdy cały proces egzaminacyjny i edukacyjny uda się przejść pomyślnie, składa się wniosek o wpis na listę i składa się ślubowanie.

